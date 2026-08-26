    • 26 de agosto de 2026 - 06:44

    Harry Potter y la piedra filosofal vuelve a los cines por su 25º aniversario

    La primera entrega del niño mago reestrena este jueves en versión restaurada 4K y con material inédito detrás de escena.

    25 años pasaron del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, y los fans celebran con su regreso.&nbsp;

    25 años pasaron del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, y los fans celebran con su regreso. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hay historias que marcan a toda una generación y películas que envejecen con notable elegancia. Este jueves 27 de agosto, Harry Potter y la piedra filosofal regresa a las salas de cine, también de San Juan, para celebrar el 25º aniversario de su estreno, con una versión restaurada en 4K y material exclusivo e inédito.

    Leé además

    Tini Stoessel

    Qué delitos podría haber cometido el padre de Tini Stoessel

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sergio Denis: se abre una nueva instancia sobre el hecho que, finalmente, devino en su muerte. 

    La familia de Sergio Denis apela el fallo judicial por su trágico accidente

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ha pasado un cuarto de siglo desde que el público vio por primera vez a unos chiquilines Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint encarnar a Harry, Hermione y Ron bajo la dirección de Chris Columbus. Aquella producción no solo adaptó con maestría la novela de J. K. Rowling, sino que inauguró un fenómeno cinematográfico sin precedentes que cambiaría para siempre la carrera de sus protagonistas y la historia reciente del cine.

    Harry Potter y la piedra filosofal. Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson vuelven a las andadas en la gran pantalla.&nbsp;&nbsp;

    Harry Potter y la piedra filosofal. Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson vuelven a las andadas en la gran pantalla.

    Harry Potter: aniversario y contenido exclusivo

    El plato fuerte de este reestreno es la remasterización en resolución 4K, pensada para devolver a la gran pantalla todo el esplendor visual del mundo mágico. Además, al finalizar cada función, la experiencia se completará con 12 minutos de contenido especial que incluye entrevistas, material de archivo e imágenes detrás de escena de la filmación original. Por ejemplo, muestra cómo Chris Columbus adaptó el mundo mágico, pruebas de cámara y entrevistas exclusivas de la época. Es un guiño tanto para quienes vivieron el estreno en su infancia como para las nuevas generaciones que conocieron Hogwarts a través de las pantallas de casa.

    El reestreno llega en un momento bisagra para los fanáticos del universo mágico, que volverá a congregar a los espectadores frente a la pantalla grande, mientras HBO Max prepara para diciembre un hechizo de aquellos: una nueva adaptación en formato serie que volverá a contar las historias desde el inicio.

    Sin duda, este festejo será la excusa perfecta para cruzar el andén 9¾, recorrer el Callejón Diagon y dejarse llevar una vez más por la nostalgia de la aventura que lo inició todo.

    Una semana mágica

    El reestreno de La piedra filosofal no llega solo, forma parte de la celebración global Back to Hogwarts 2026, que conmemora el regreso de los alumnos a la escuela de magia cada 1 de septiembre. De hecho, varias cadenas proyectarán un maratón de las ocho películas de la saga durante esa misma semana.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    MasterChef Celebrity volverá a tener a Wanda en la conducción; y ahora, en vez de Maxi López, estará L-Gante. 

    MasterChef Celebrity enciende las hornallas con sorpresas y caras conocidas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los Enanitos Verdes: Staiti y Cantero, dos apellidos que continuarán en y con la banda, con los hijos de Felipe y Marciano. 

    El show debe continuar: Los Enanitos Verdes vuelve con los hijos de Cantero y Staiti

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El influencer sanjuanino Thomi Díaz junto a su par porteña, Anto Arboscelli y las famosas semitas. 

    Thomi Díaz, el influencer sanjuanino que hizo semitas con Anto Arboscelli

    Por Estela Ruiz M.
    Dolly Parton murió a los 80 años después de una trayectoria que la convirtió en una de las grandes figuras de la música estadounidense.

    Murió una reconocida cantante estadounidense a los 80 años

    Por Redacción Diario de Cuyo