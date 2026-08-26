Harry Potter y la piedra filosofal vuelve a los cines por su 25º aniversario

La primera entrega del niño mago reestrena este jueves en versión restaurada 4K y con material inédito detrás de escena.

25 años pasaron del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, y los fans celebran con su regreso.

Hay historias que marcan a toda una generación y películas que envejecen con notable elegancia. Este jueves 27 de agosto, Harry Potter y la piedra filosofal regresa a las salas de cine, también de San Juan, para celebrar el 25º aniversario de su estreno, con una versión restaurada en 4K y material exclusivo e inédito.

Ha pasado un cuarto de siglo desde que el público vio por primera vez a unos chiquilines Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint encarnar a Harry, Hermione y Ron bajo la dirección de Chris Columbus. Aquella producción no solo adaptó con maestría la novela de J. K. Rowling, sino que inauguró un fenómeno cinematográfico sin precedentes que cambiaría para siempre la carrera de sus protagonistas y la historia reciente del cine.

Harry Potter y la piedra filosofal. Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson vuelven a las andadas en la gran pantalla. Harry Potter: aniversario y contenido exclusivo El plato fuerte de este reestreno es la remasterización en resolución 4K, pensada para devolver a la gran pantalla todo el esplendor visual del mundo mágico. Además, al finalizar cada función, la experiencia se completará con 12 minutos de contenido especial que incluye entrevistas, material de archivo e imágenes detrás de escena de la filmación original. Por ejemplo, muestra cómo Chris Columbus adaptó el mundo mágico, pruebas de cámara y entrevistas exclusivas de la época. Es un guiño tanto para quienes vivieron el estreno en su infancia como para las nuevas generaciones que conocieron Hogwarts a través de las pantallas de casa.

El reestreno llega en un momento bisagra para los fanáticos del universo mágico, que volverá a congregar a los espectadores frente a la pantalla grande, mientras HBO Max prepara para diciembre un hechizo de aquellos: una nueva adaptación en formato serie que volverá a contar las historias desde el inicio.

Sin duda, este festejo será la excusa perfecta para cruzar el andén 9¾, recorrer el Callejón Diagon y dejarse llevar una vez más por la nostalgia de la aventura que lo inició todo.