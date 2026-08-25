Murió una reconocida cantante estadounidense a los 80 años

La música estadounidense perdió este martes 25 de agosto a una de sus figuras más influyentes. Dolly Parton, la reina del country, murió a los 80 años , según confirmó su familia mediante un mensaje difundido en las redes sociales oficiales de la artista. La cantante, compositora y actriz construyó una carrera de más de seis décadas y se convirtió en uno de los mayores símbolos de la música country a nivel mundial.

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La noticia fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver , quien habló en representación de las familias Parton y Owens. En el anuncio recordó el impacto que tuvo la artista tanto dentro de su familia como sobre distintas generaciones de cantantes, músicos y compositores.

Parton había nacido el 19 de enero de 1946 en Tennessee y creció junto a once hermanos en una familia de bajos recursos. Desde muy pequeña comenzó a cantar y, luego de terminar la escuela secundaria, se trasladó a Nashville para intentar abrirse camino profesionalmente. Décadas después terminaría vendiendo más de 100 millones de discos y convirtiéndose en una de las artistas country más exitosas de todos los tiempos.

Hasta el momento, la familia no dio a conocer una causa oficial de muerte . El comunicado confirmó el fallecimiento, pero no precisó si estuvo relacionado con alguna de las complicaciones médicas que la cantante había atravesado durante los últimos meses.

La aclaración resulta importante porque Parton venía hablando públicamente de problemas de salud. Durante el último año había reducido su actividad, postergado y finalmente cancelado una serie de presentaciones previstas en Las Vegas y faltado a algunos eventos por indicación de sus médicos.

La propia artista había contado que descuidó parte de su salud mientras acompañaba a su esposo Carl Dean, quien murió en marzo de 2025 después de casi seis décadas de matrimonio. En distintos momentos se informó que había atravesado episodios de deshidratación, mareos, cálculos renales y problemas vinculados con sus sistemas inmunológico y digestivo.

Sin embargo, ninguna de esas condiciones puede señalarse actualmente como la causa de su fallecimiento. La familia no estableció una relación entre esos antecedentes y su muerte, por lo que cualquier explicación más específica permanece sin confirmación oficial.

De una infancia humilde a convertirse en una estrella mundial

La historia de Dolly Parton estuvo profundamente vinculada con sus orígenes. Creció en una familia numerosa en las montañas de Tennessee y comenzó a presentarse en programas locales cuando todavía era una niña. A los 13 años ya había grabado su primer disco y, posteriormente, su llegada a Nashville terminó marcando el comienzo de su carrera profesional.

Su salto definitivo llegó durante la década de 1960, primero junto a Porter Wagoner y posteriormente como solista. Con el paso de los años construyó un repertorio que trascendió ampliamente al género country.

Entre sus canciones más reconocidas aparecen:

“Jolene” , uno de los mayores clásicos de su carrera.

, uno de los mayores clásicos de su carrera. “I Will Always Love You” , compuesta e interpretada originalmente por Parton y posteriormente convertida en un fenómeno mundial en la versión de Whitney Houston.

, compuesta e interpretada originalmente por Parton y posteriormente convertida en un fenómeno mundial en la versión de Whitney Houston. “9 to 5” , que logró cruzar las fronteras del country y convertirse también en un éxito del pop.

, que logró cruzar las fronteras del country y convertirse también en un éxito del pop. “Coat of Many Colors”, una composición inspirada en su propia infancia.

A lo largo de su trayectoria escribió miles de canciones, consiguió numerosos números uno en los rankings estadounidenses y obtuvo 11 premios Grammy, además del Grammy honorífico por su trayectoria. También fue incorporada al Country Music Hall of Fame y al Rock and Roll Hall of Fame.

Su carrera también llegó al cine

Parton no limitó su carrera a los escenarios. Durante los años 80 logró consolidarse como actriz y protagonizó producciones que se transformaron en clásicos de Hollywood.

Entre las más recordadas están “9 to 5”, “Steel Magnolias” y “The Best Little Whorehouse in Texas”. Su presencia en el cine amplió todavía más una popularidad que ya había superado ampliamente el circuito de la música country.

Su figura también se convirtió en una marca empresarial. En 1986 abrió Dollywood, el parque temático ubicado en Tennessee que con el paso de los años se transformó en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Dolly Parton en Steel Magnolias, película de 1989.

Un legado que fue más allá de la música

Otra parte central de su trayectoria estuvo vinculada a la filantropía. En 1995 impulsó Imagination Library, un programa que comenzó distribuyendo libros gratuitamente entre niños de su Tennessee natal y que después se expandió internacionalmente.

Parton también aportó fondos a distintas iniciativas educativas y sanitarias. En 2020 realizó una donación de un millón de dólares para investigaciones relacionadas con la vacuna de Moderna contra el COVID-19, uno de los gestos solidarios que obtuvo mayor repercusión internacional.

Su muerte se conoció apenas unos días después de que volviera a hablar públicamente sobre su salud y asegurara que, pese a las dificultades que atravesaba, continuaba trabajando en diferentes proyectos y todavía tenía objetivos profesionales por concretar.

Con su fallecimiento termina una trayectoria de más de seis décadas que trascendió al country: Dolly Parton fue compositora, cantante, actriz, empresaria y una de las figuras más reconocibles de la cultura popular estadounidense. Por ahora, mientras comienzan a multiplicarse los homenajes, permanece pendiente una información central: la causa oficial de su muerte todavía no fue comunicada por la familia.