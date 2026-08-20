Murió a los 23 años la hija de un reconocido cantante

Florencia Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió a los 23 años luego de atravesar una enfermedad oncológica por la que había recibido distintos tratamientos desde mediados de 2025.

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado oficial firmado por Diego Sorondo, manager y representante de Lucas Sugo, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones. “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresa el documento, que concluye agradeciendo el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo.

Florencia había sido diagnosticada con cáncer en 2025 y, desde entonces, realizó diversos tratamientos médicos tanto en Uruguay como en el exterior, siempre contenida por su familia. En los últimos meses, la joven había permanecido largas temporadas en Estados Unidos, donde ingresó a distintos tratamientos y ensayos clínicos.

El trágico desenlace se dio a conocer apenas horas después de que el equipo de Lucas Sugo anunciara la suspensión de sus próximos compromisos profesionales para priorizar la compañía familiar. Específicamente, este martes se había comunicado la reprogramación de tres shows previstos para este fin de semana en Argentina (en las localidades de Las Breñas y Charata en Chaco, y en Las Toscas, Santa Fe).