    • 18 de agosto de 2026 - 21:43

    Murió el hijo de un reconocido dirigente vitivinícola sanjuanino mientras corría una maratón en Brasil

    Rafael Vargas, de 47 años y radicado en Brasil, murió de manera imprevista en plena competencia deportiva.

    Foto: ilustrativa

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda consternación sacude al sector productivo y a la comunidad de San Juan tras confirmarse la trágica muerte de Rafael Vargas (hijo), de 47 años. El sanjuanino falleció en Brasil mientras participaba de una competencia de running, en circunstancias que ahora son investigadas por las autoridades locales del vecino país.

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    El trágico desenlace durante la competencia

    Vargas, quien se desempeñaba como licenciado en Genética y residía en territorio brasileño junto a su esposa y sus dos hijos, llevaba adelante una vida sumamente activa vinculada al deporte amateur.

    Según la información que trascendió entre allegados, la tragedia se desencadenó en plena maratón. Al notar que el corredor no había alcanzado la línea de meta en el tiempo esperado, los organizadores montaron un operativo de búsqueda que concluyó de la peor manera: hallaron su cuerpo sin vida en el interior de un zanjón.

    Si bien las primeras hipótesis barajadas por el entorno familiar apuntan a que el deportista pudo haber sufrido un infarto mientras corría, la causa fehaciente del deceso quedó sujeta a los resultados de los estudios forenses y al avance de las diligencias oficiales a cargo de la justicia brasileña.

    Conmoción en el sector vitivinícola sanjuanino

    La noticia generó un fuerte impacto y multiplicó las muestras de dolor en San Juan debido al profundo arraigo familiar de la víctima. Rafael Vargas es hijo del histórico y querido dirigente de la actividad vitivinícola provincial, Rafael Vargas (padre), quien cuenta con una dilatada trayectoria gremial y pública —fue interventor del Grupo Greco en los años 90, ocupó la vicepresidencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y actualmente se desempeña como vocal en la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan—.

    Tras conocerse la triste noticia, las entidades del sector rural y productivo expresaron públicamente su acompañamiento y solidaridad hacia la familia en este doloroso momento

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