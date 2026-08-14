    • 14 de agosto de 2026 - 21:56

    Un periodista murió tras haber sido atropellado por un colectivo en el centro de Córdoba

    Salomón “Lalo” Wainberg tenía 70 años y era conductor de radio. El accidente ocurrió en una de las esquinas más transitadas de la ciudad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ciudad de Córdoba se vio sacudida este viernes por la muerte de Salomón “Lalo” Wainberg, un periodista y locutor de 70 años que fue atropellado por un colectivo urbano en la esquina de Chacabuco y Arturo Illía, pleno centro de la capital provincial.

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    El accidente ocurrió el jueves cerca de las 14, cuando una unidad de la línea 28 de la empresa Tamse giraba hacia la zona del Patio Olmos y embistió a Wainberg, que cruzaba por la senda peatonal. El impacto le provocó un grave traumatismo de cráneo y, pese a los esfuerzos médicos, falleció al día siguiente.

    Una voz histórica de la radio cordobesa

    Durante más de tres décadas, Wainberg se convirtió en una figura central de la radio local. Junto a Ana Nélida “Lita” Sued, condujo el ciclo dominical Kol Hashalom – La Voz de la Paz, un espacio que se mantuvo al aire durante más de 30 años y se transformó en un punto de referencia para la comunidad judía de Córdoba.

    Licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional, Wainberg eligió el micrófono para difundir la historia, la cultura y la actualidad del pueblo judío, Israel y el Medio Oriente. Su estilo se caracterizó por el análisis, el respeto y el intercambio de ideas, consignó eldoce.

    La noticia de su muerte generó conmoción en el ambiente periodístico y en la comunidad judía, que lo reconocía como un referente en la promoción del diálogo y la convivencia.

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