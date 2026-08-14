Conmoción en Villa América: una nena de un año y medio cayó a una pileta y murió

Una familia de Villa América, en Capital, atraviesa una profunda tragedia luego de que una nena de apenas 1 año y 6 meses muriera tras caer a la pileta de su vivienda. La pequeña fue auxiliada por vecinos y trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, pero los médicos no pudieron salvarla.

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El dramático episodio ocurrió este viernes en una vivienda del barrio. Según las primeras informaciones, la niña se encontraba junto a su hermana melliza dentro de la casa, pero ambas habrían llegado hasta el sector del fondo de la propiedad.

La madre advirtió que las pequeñas ya no estaban en el interior y salió a buscarlas. Fue entonces cuando se encontró con la escena: una de las niñas había caído al agua.

Ante la desesperación, pidió ayuda y varios vecinos se acercaron rápidamente. Allí comenzaron a realizarle maniobras de reanimación mientras se coordinaba su traslado al centro asistencial.

La menor ingresó al Hospital Guillermo Rawson, donde los profesionales continuaron con las tareas para intentar recuperarla. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, sufrió un paro cardíaco y murió.

Investigan cómo llegó hasta la pileta

Tras conocerse el fallecimiento, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que inició las actuaciones para reconstruir los momentos previos al accidente y establecer con precisión cómo ocurrió la caída.

Uno de los aspectos que ahora busca determinar la investigación es cómo las dos niñas pudieron acceder al fondo de la vivienda. Entre las primeras hipótesis aparece la posibilidad de que una puerta que comunica con ese sector haya quedado abierta.

De acuerdo con los datos incorporados inicialmente al expediente, en el lugar se encontraba trabajando un jardinero, por lo que los investigadores intentan establecer si esa circunstancia pudo haber tenido alguna relación con el acceso de las menores al patio.

La investigación continúa para determinar la mecánica del hecho y establecer si existió algún tipo de responsabilidad en torno a las circunstancias que derivaron en la tragedia.