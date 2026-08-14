Una estudiante de 18 años quedó implicada en los robos a una joyería y a la familia Bonanno

La joven, que sería la novia del menor de 15 años detenido por los asaltos, fue imputada por encubrimiento tras el hallazgo de parte del botín enterrado en su vivienda.

La investigación por los robos perpetrados contra una conocida joyería y la familia Bonanno sumó la primera imputación contra Madeline Ailin Miranda, una estudiante de 18 años. Según la investigación, la joven es la pareja del adolescente de 15 años que fue detenido y señalado como pieza central en ambos hechos delictivos.

Tras una serie de allanamientos en el departamento de Chimbas, la policía logró establecer una conexión directa entre los dos casos. En un domicilio, los efectivos de la Brigada Central se llevaron una sorpresa: no solo secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en los asaltos, sino que hallaron joyas (pulseras, anillos y mallas de relojes) y hasta un exhibidor que las víctimas de la joyería ya han comenzado a identificar. Parte de estos elementos estaban enterrados dentro de una mochila en el fondo de la propiedad.

Como parte del botín en el caso de la familia Bonanno, los delincuentes se llevaron 25.000 dólares. La Policía llegó a recuperar 7.600 dólares. En términos judiciales, Miranda fue imputada por el delito de encubrimiento. Aunque recuperó la libertad, la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad sospecha que oculta información crucial debido a una serie de chats hallados en su teléfono celular. En los mismos mantenía una conversación con el menor acusado.

Por otro lado, el principal implicado es un menor de 15 años, lo que lo vuelve inimputable ante la ley penal. Este tecnicismo significa que, por su corta edad, el joven no puede ser sometido a un proceso penal ordinario ni recibir una condena como un adulto, por lo que su legajo fue derivado al Juzgado de Menores.

La investigación continúa para dar con el resto de la banda. Según los registros fílmicos, en el robo a los Bonanno participaron tres personas (dos de ellas serían mayores de edad) y en la joyería habría intervenido al menos un adulto más. Hasta el momento, solo recuperaron un 15% del botín de la joyería, faltando aún las piezas de mayor valor económico, como los relojes de alta gama. Además del oro, la policía secuestró $1.450.000 en la casa de la madre del menor y una moto robada con la que se habrían trasladado a la joyería.