Pity Álvarez: "La persona que dará el veredicto es la que sabemos que todo lo ve"

El cantante es acusado por el crimen de Cristian Díaz, un vecino de Villa Lugano. Hoy declaró un vecino que intervino en la pelea.

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Este viernes, se realizó la tercera audiencia contra el cantante Cristian Pity Álvarez en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en el barrio de Recoleta. En su salida, Pity aseguró que está “tranquilo”.

“La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve”, advirtió al hablar con la prensa en la puerta del edificio.

Álvarez es juzgado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano. El juicio comenzó el 10 de agosto en el TOC N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Este viernes, declaró el vecino de Pity Álvarez que intervino en la pelea entre el cantante y la víctima.

El hombre, que pidió testificar sin la presencia del cantante ni los medios, relató que esa madrugada estaba con Díaz cuando vio llegar a Álvarez y le dijo que iba a hablar con él. Se mantuvo alejado, pero al ver que la discusión subía de tono se acercó a separarlos; se alejó de nuevo y volvió a intervenir cuando la tensión escaló por segunda vez. En ese momento, según su relato, Díaz y Álvarez quedaron cara a cara y el primero hizo el gesto de darle un cabezazo al músico, que sacó un arma y disparó.