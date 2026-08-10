Lo que dejó la primera audiencia por el Juicio a Pity Álvarez: se quedó dormido, dibujó y no declaró

La primera audiencia del juicio contra Pity Álvarez dejó varias perlitas. Un pedido de suspensión rechazado, el músico dormido en plena audiencia. El cantante está acusado de haber cometido el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz en Villa Lugano.

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Uno de los puntos más importantes de la jornada de este lunes fue el pedido de la defensa para suspender el debate. El defensor Javier Marino volvió a plantear que Pity no está en condiciones de afrontar el proceso y que su estado le impide participar activamente de las audiencias.

El planteo fue rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. Los jueces consideraron que la situación ya había sido evaluada anteriormente y que los estudios realizados habían determinado que Álvarez podía afrontar las instancias del proceso.

De hecho, el propio tribunal, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, justificó su decisión al señalar que, minutos antes, Pity había manifestado que iba a declarar “más adelante” y pudo responder correctamente cuando le preguntaron su nombre, apellido y lugar de residencia. El único dato que no recordó fue su número de DNI.

Poco después de que se conociera la decisión de los jueces, ocurrió la escena que marcó la primera jornada. Mientras se leía una declaración incorporada durante la etapa de instrucción, Pity cerró los ojos y quedó con la cabeza inclinada hacia adelante.

Su abogado advirtió inmediatamente lo que estaba ocurriendo y le habló para que prestara atención. El propio tribunal hizo referencia al estado del músico y señaló que estaba “en un estado de somnolencia o con los ojos cerrados”.

La situación volvió a poner en discusión uno de los principales argumentos de la defensa: que Pity tiene dificultades para mantener la atención durante períodos prolongados y que eso afecta su posibilidad de seguir el desarrollo del juicio.

Más adelante, el abogado volvió a plantear sus reparos de cara a las próximas jornadas. La defensa sostuvo que el músico no podría mantenerse atento durante toda la declaración de los testigos.

Finalmente, el tribunal decidió reducir -de 10 a 5- la cantidad de personas que declararán este miércoles para evitar extender demasiado la audiencia.

Además de este llamativo episodio, el cantante fue fotografiado por TN mientras dibujaba antes del inicio de la audiencia.

Hizo un conejo y escribió una frase que no se llegó a leer.

Mientras adentro de la sala se discutía el estado de salud de Pity y su capacidad para afrontar el juicio, afuera de los tribunales esperaba Johanna. Tiene 32 años y sigue al músico desde que tenía 12. “Vine a hacerle el aguante”, contó a TN, y explicó que una de las cosas que más le gustan de Pity son sus letras.

Johanna, con una gorra con el logo de Viejas Locas e Intoxicados y una revista de Rolling Stone que tenía a Pity en la portada, esperó durante la mañana para poder verlo. Sin embargo, cuando el músico finalmente llegó, no pudo acercarse. Pity ingresó a los tribunales en medio de un tumulto de periodistas y cámaras y Johanna no logró su objetivo: hablar con él o sacarse una foto.

Cuando comenzó la audiencia, se fue del lugar. El debate terminó poco después y, cuando Pity ya había abandonado los tribunales, Johanna volvió a aparecer afuera, todavía con la expectativa de poder encontrárselo. Fue entonces cuando se enteró de que el músico ya se había ido y que no permanecía dentro del edificio. Su novio, que suele acompañarla, esta vez no pudo ir porque estaba trabajando en Once.

Pese a todo, Johanna se quedó afuera de los tribunales durante parte de la jornada para acompañar, a su manera, al músico que sigue desde que era una adolescente. Y ya prometió volver el miércoles para estar presente en la segunda audiencia del juicio.

El cantante está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El juicio oral arrancó este lunes y, según lo previsto en el cronograma, se extenderá durante 11 jornadas. Las primeras declaraciones se esperan para el miércoles.