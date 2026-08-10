Comenzó el juicio contra "Pity" Álvarez: el músico afirmó que declarará "más adelante"

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez comenzó este lunes en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El músico está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Durante la primera jornada, su defensa volvió a cuestionar su capacidad para seguir el debate y pidió que fuera suspendido.

Después de ocho años, Pity Álvarez va a juicio por el crimen de su amigo

Lo que dejó la primera audiencia por el Juicio a Pity Álvarez: se quedó dormido, dibujó y no declaró

La audiencia comenzó alrededor de las 11 y estuvo marcada desde el inicio por los planteos de la defensa respecto del estado de Álvarez. El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Goerner, entre otros magistrados, rechazó el pedido de suspensión y consideró que no existe un impedimento médico o técnico que le impida al músico participar del proceso.

Durante la audiencia, el presidente del tribunal le explicó al acusado los cargos que se le atribuyen. Álvarez respondió que comprendía la situación y, cuando fue consultado sobre si quería declarar, contestó: “Más adelante” .

El músico se presentó con una remera que llevaba la frase “Y si esperás vas a entender” , en referencia a una de sus canciones. También respondió algunas preguntas sobre sus datos personales, su profesión y su estado de salud.

Álvarez manifestó que actualmente se dedica a la música y señaló que toma medicación diariamente. También fue consultado por sus consumos problemáticos y afirmó: “Muy adicto a la pasta base. Por decisión propia no consumo desde el 92. Coqueteo con la marihuana, pero nada más” .

Durante distintos momentos de la audiencia permaneció con los ojos cerrados, la cabeza hacia atrás o hacia abajo y los brazos cruzados. Esa situación fue utilizada por su defensor, Javier Aldo Marino, para insistir con que el acusado no se encontraba en condiciones de seguir el juicio.

La defensa pidió suspender el juicio

“El señor Álvarez no está presente”, sostuvo Marino ante el tribunal. El abogado aseguró que se trata de una disminución importante de la capacidad de su asistido y pidió que se suspendiera o dejara sin efecto la audiencia.

El planteo fue rechazado por los jueces, quienes recordaron que la situación ya había sido analizada previamente. El tribunal hizo referencia a un dictamen del Cuerpo Médico Forense que concluyó que "Pity" Álvarez cuenta con reserva cognitiva suficiente para afrontar el juicio.

“El desarrollo del juicio no puede quedar supeditado a la voluntad del acusado”, señaló el presidente del tribunal.

Los jueces también remarcaron que Álvarez pudo responder las preguntas que le formularon, manifestó comprender la acusación y, cuando su abogado le pidió que prestara atención, comenzó a seguir lo que ocurría en la sala.

La fuerte respuesta del fiscal

El fiscal Sandro Abraldes se opuso al pedido de suspensión y acusó a la defensa de intentar obstaculizar el comienzo del debate.

“Nuevamente, el señor defensor quiere obstruir el desarrollo del debate”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, quien recordó que el planteo ya había sido tratado anteriormente.

Abraldes también cuestionó el argumento de que Álvarez no pueda permanecer atento durante el juicio y mencionó otras apariciones públicas recientes del músico. “Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio”, afirmó el fiscal.

Además, sostuvo que el acusado puede participar de distintas actividades de su vida cotidiana y señaló que, si no quisiera permanecer en la sala, existen alternativas previstas para que pueda seguir el proceso desde otro lugar.

El abogado Fernando Burlando adhirió al planteo de la fiscalía.

De qué está acusado Pity Álvarez

La principal acusación contra el músico corresponde al homicidio agravado de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo Samoré, de Villa Lugano.

La segunda causa está relacionada con un episodio de 2016 y contempla una acusación por privación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas contra su mánager, Claudia Crespo, y su amiga Florencia Batalla.

Durante la audiencia, la defensa pidió que esta segunda imputación sea declarada extinguida por el paso del tiempo. El fiscal Abraldes señaló que corresponde que Álvarez sea absuelto en relación con ese expediente, ya que se contactó a las presuntas víctimas y ninguna manifestó voluntad de continuar con el proceso.