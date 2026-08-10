    • 10 de agosto de 2026 - 08:28

    Dos camionetas protagonizaron un violento choque en Concepción: una quedó sobre la vereda

    El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes en Juan Jufré y General Acha. Dos camionetas chocaron violentamente y una terminó sobre la vereda.

    Choque en Concepción. Foto captura Canal 8.

    Choque en Concepción. Foto captura Canal 8.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes en Concepción, cuando dos camionetas protagonizaron un violento choque en la esquina de Juan Jufré y General Acha. Por la magnitud del impacto, uno de los vehículos terminó sobre la vereda y quedaron restos esparcidos en la zona.

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    Según las primeras informaciones, una Ford F-100 circulaba por Juan Jufré hacia el oeste y, al llegar a la intersección con General Acha, impactó contra una camioneta tipo Jeep que avanzaba en dirección sur-norte.

    El choque se produjo en la esquina noroeste y fue de tal intensidad que uno de los vehículos terminó fuera de la calzada, sobre la vereda. Las imágenes tomadas en el lugar permiten observar la violencia del siniestro. Partes de uno de los vehículos quedaron tiradas sobre la zona del impacto, mientras que las camionetas sufrieron importantes daños producto de la colisión.

    A pesar de la espectacularidad del accidente y de la posición en la que quedó uno de los vehículos, las personas involucradas se encontrarían en buen estado de salud, de acuerdo con la información conocida hasta el momento. Personal de emergencia y autoridades trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

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