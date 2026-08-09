Un nene de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

El hecho ocurrió este domingo a la tarde. El niño fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield con lesiones en el rostro y el cuello, pero no sobrevivió.

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Un nene de 3 años murió este domingo a la tarde tras ser atacado por un perro pitbull en Córdoba. El trágico episodio ocurrió en barrio Villa La Lonja y es investigado por la Policía.

Según informaron fuentes policiales, el niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield con graves lesiones en el rostro y el cuello, producto del ataque del animal.

Pese al intento de asistencia médica, minutos después los profesionales del centro de salud constataron el fallecimiento del menor. Por el momento no se brindaron más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre si el perro pertenecía a la familia o a otra persona.