Detuvieron al esposo de una mujer que murió quemada: creen que simuló un accidente para ocultar un femicidio

La investigación por la muerte de María Lucila Pagani , la mujer que falleció tras sufrir graves quemaduras en el incendio de un automóvil en Córdoba, dio un giro decisivo. La Justicia detuvo a su esposo, Gerardo Luis Gasparutti , e imputó por el delito de homicidio calificado por el vínculo , luego de que los peritajes descartaran la versión inicial de un accidente provocado por la explosión de un teléfono celular.

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La medida fue ordenada por la fiscal de Instrucción del Distrito 4, Turno 4, Liliana Copello , quien sostiene que existen elementos suficientes para considerar que el hecho habría sido un crimen planificado y posteriormente encubierto como un siniestro vial.

El episodio ocurrió el pasado 14 de junio sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende. Esa noche, el Renault Sandero en el que viajaba la pareja se incendió por completo. Gasparutti logró salir del vehículo, mientras que su esposa sufrió quemaduras en más del 65% del cuerpo y fue trasladada al Instituto del Quemado de Córdoba, donde murió tres días después.

En un primer momento, el acusado aseguró que el incendio se había originado por la explosión de un celular que estaba cargándose dentro del automóvil. Sin embargo, los peritajes realizados por Bomberos descartaron esa hipótesis.

María Lucila Pagani, la mujer que falleció tras sufrir graves quemaduras en el incendio de un automóvil en Córdoba.

Según la investigación, en el lugar no se encontraron restos de ningún teléfono, cargador o cable compatible con esa versión. En cambio, los especialistas detectaron rastros de un líquido combustible, compatible con nafta , y determinaron que el fuego se concentró únicamente en el sector del acompañante, una característica considerada incompatible con un incendio accidental.

Con estos elementos, la Fiscalía modificó la calificación de la causa y avanzó con la detención del sospechoso. En caso de ser hallado culpable, la figura de homicidio calificado por el vínculo contempla la pena de prisión perpetua.

La investigación también incorporó testimonios que reconstruyen las horas previas al hecho. De acuerdo con esos relatos, Gasparutti había invitado a su esposa a cenar para celebrar los 15 años desde su llegada a Córdoba. La pareja, que tenía un hijo de 10 años, se dirigía a un restaurante de Sierras Chicas cuando ocurrió el incendio.

Gerardo Luis Gasparutti dirigía la carrera de Nutrición en la Universidad Siglo XXI.

El acusado, de 43 años, se desempeñaba como director de la carrera de Nutrición en una universidad privada de Córdoba y también trabajaba como asesor de empresas vinculadas al sector alimenticio.

La víctima, María Lucila Pagani, de 47 años, era licenciada en Letras, contaba con estudios de posgrado en gestión cultural y comunicación, y desarrollaba tareas administrativas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, integraba la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos de esa casa de estudios.

Mientras continúa la recolección de pruebas, la Justicia busca determinar con precisión cómo se produjo el incendio y si, tal como sostiene la Fiscalía, el acusado planificó el crimen para hacerlo pasar por un accidente.