Cinco policías fueron detenidos por la presunta golpiza a un preso en una comisaría de San Juan

Los efectivos fueron arrestados tras un allanamiento en la Comisaría 31ª de Las Chacritas. La Justicia investiga si un detenido sufrió apremios ilegales luego de ingresar sin lesiones y terminar con una fractura en un tobillo.

Un fuerte operativo judicial realizado este jueves en la Comisaría 31ª de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, terminó con la detención de cinco efectivos policiales acusados de haber participado o permitido una presunta golpiza contra un detenido que sufrió la fractura de un tobillo mientras permanecía alojado en esa dependencia. La causa es investigada por la UFI Delitos Especiales bajo la figura de presuntos apremios ilegales.

Los policías detenidos fueron identificados como Hernán Ochoa, José Páez, Fabián Atencio, Miguel Saldaño y Lucas Ortiz, quienes se encontraban de guardia el día en que ocurrió el hecho. Todos quedaron a disposición de la Justicia y este viernes serán sometidos a la audiencia de formalización, prevista para las 11.45.

De acuerdo con la investigación, tres de los uniformados serían considerados los presuntos autores o coautores de la agresión que habría sufrido el detenido dentro de los calabozos, mientras que los otros dos quedaron comprometidos por, presuntamente, haber presenciado el episodio sin intervenir para impedirlo. En su caso, la imputación estaría vinculada al presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Uno de los elementos que sostiene la hipótesis de la Fiscalía es que, según las primeras actuaciones policiales y los registros incorporados a la causa, el detenido ingresó a la comisaría caminando por sus propios medios y sin presentar lesiones visibles. Horas después apareció con una grave fractura en uno de sus tobillos, circunstancia que ahora busca esclarecer la Justicia.

Como parte de las medidas de prueba, los investigadores solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la dependencia y de los alrededores. Además, citarán a declarar a otros detenidos que compartían el calabozo con la víctima, cuyos testimonios serán clave para reconstruir lo ocurrido durante su permanencia en la seccional.