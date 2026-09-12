Policías sanjuaninos salvaron 29 vidas de enero a septiembre gracias a maniobras de RCP

Entre enero y septiembre de 2026, la labor de la Policía de San Juan excedió por completo las tareas habituales de seguridad y prevención del delito. Un detallado balance de la fuerza de seguridad provincial revela que los efectivos intervinieron en 29 emergencias médicas críticas, logrando salvar vidas mediante la aplicación oportuna de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y asistencia en partos de urgencia en distintos departamentos.

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El dato más contundente del informe expone la extrema vulnerabilidad de las situaciones asistidas: 9 de cada 10 intervenciones se realizaron con menores de 4 años, donde la rapidez de respuesta en los primeros minutos marcó la diferencia entre la vida y la muerte. En total, 25 de los asistidos fueron bebés menores de 2 años y 3 niños de entre 2 y 4 años.

El desglose de los datos recopilados en los primeros nueve meses del año muestra que el 57% de los casos (16 intervenciones) correspondieron a atragantamientos con leche, comida u objetos, catalogados como la principal causa de muerte accidental en menores.

El balance general se divide de la siguiente manera según el tipo de asistencia:

7 casos de primeros auxilios por cuadros febriles, broncoaspiración o intoxicación (como monóxido de carbono).

5 asistencias de parto en viviendas, comisarías o la vía pública.

Por departamentos, Rawson concentró la mayor cantidad de intervenciones con 6 casos, seguido de Rivadavia con 5, Chimbas con 4 y Capital con 3. Entre las unidades operativas más activas se destacaron las comisarías de jurisdicción, las secciones Motorizadas y las Unidades Operativas de Policía (UOP).

Febrero se consolidó como el mes más intenso con 5 intervenciones incluyendo múltiples salvatajes a recién nacidos ahogados con leche, mientras que junio registró un pico total de 8 asistencias, combinando ahogamientos por vómitos, ingesta de sustancias químicas, cuadros febriles y un nacimiento.

La capacitación continua, la clave detrás de cada rescate

Detrás de cada intervención exitosa mediante maniobras de Heimlich, RCP o la recepción de un recién nacido en plena vía pública, existe un engranaje de formación institucional. Desde la fuerza remarcan que estas respuestas son posibles gracias al entrenamiento permanente que reciben los efectivos desde el inicio de sus carreras como técnicos y diplomados en la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6, a cargo de la Crio. Gral. Lic. Patricia Herrera.

Asimismo, la Escuela Superior "Pte. Domingo Faustino Sarmiento" coordina el Plan Anual de Capacitación 2026 (P.A.C.), asegurando que oficiales y suboficiales se perfeccionen de manera continua ante riesgos de esta índole.

"Hoy el policía no solo previene el delito. Llega primero en muchos casos y tiene que saber cómo actuar. La diferencia entre la vida y la muerte muchas veces son 3 minutos", sintetizan desde la institución, evidenciando un rol de servicio a la comunidad que va mucho más allá del patrullaje preventivo.