Se hicieron pasar por policías para entrar a una casa en un "allanamiento", no lo lograron y escaparon por los techos

Un intento de entradera con una particular modalidad quedó al descubierto en la localidad bonaerense de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. Dos hombres vestidos como policías se presentaron en una vivienda y aseguraron que tenían una orden judicial para ingresar, pero la reacción de la dueña de casa hizo fracasar el plan.

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El episodio ocurrió el pasado 1 de septiembre, en un domicilio de la calle Tarulli. Los falsos agentes llegaron vestidos con prendas similares a las de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Uno de ellos, además, tenía el rostro cubierto.

Según la investigación, ambos le dijeron a la propietaria que debían realizar un allanamiento y la amenazaron con tirar abajo la puerta si no les permitía entrar. Sin embargo, la mujer sospechó de la situación y les respondió que iba a llamar al 911.

La advertencia fue suficiente para que los delincuentes desistieran. Los hombres escaparon del lugar en un vehículo blanco sin llegar a ingresar a la vivienda.

La huida quedó registrada por cámaras de seguridad y las imágenes fueron claves para avanzar con la investigación. A partir del seguimiento realizado por la DDI de Lomas de Zamora, los investigadores lograron determinar hacia dónde se habían dirigido los sospechosos y localizaron un domicilio en Morón.

Tres detenidos y un importante secuestro

Con intervención de la UFI 2 de Esteban Echeverría, se realizó un allanamiento de urgencia en la vivienda señalada por los investigadores. Allí fueron detenidos Evelin Micaela Robles, de 34 años; Nahuel Pigliapoco, de 35; y Ariel Eduardo Laino, de 48.

Durante el procedimiento, los policías encontraron distintos elementos que habrían sido utilizados para montar el falso operativo. Secuestraron gorros y portacredenciales con distintivos de la Policía bonaerense, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, además de pasamontañas y otras prendas.

También encontraron herramientas que podrían haber sido utilizadas para ingresar por la fuerza a una vivienda: una barreta, un cortafierro, dos destornilladores y un precinto.

El procedimiento permitió además secuestrar dos armas de fuego. Una de ellas era una pistola Bersa Thunder que tenía pedido de secuestro por una investigación iniciada en Venado Tuerto, Santa Fe. La otra era una Heckler & Koch calibre .40, requerida desde 2016 en una causa por robo.

Junto con las armas se encontraron dos cargadores, 41 municiones y una sobaquera.

Los investigadores también secuestraron un Citroën C4 Cactus blanco con la patente adulterada, señalado como el vehículo utilizado durante el intento de entradera, además de tres celulares, dos morrales y un botinero.

Los tres detenidos quedaron vinculados, inicialmente, a una causa por tenencia ilegal de arma de guerra y violación de domicilio.

Ahora, los investigadores buscan determinar si los sospechosos y el vehículo secuestrado tuvieron participación en otros robos cometidos bajo una modalidad similar, en la que los delincuentes utilizan indumentaria y elementos policiales para ganarse la confianza de sus víctimas e ingresar a las viviendas.