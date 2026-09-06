Dolor en Iglesia: murió un hombre tras descompensarse mientras jugaba un partido de veteranos

Sufrió una descompensación durante un encuentro disputado en la cancha de Los Coloraditos, en Rodeo. Fue trasladado al hospital Tomás Perón, pero pese a los esfuerzos médicos falleció.

Un reconocido vecino y apasionado por el fútbol, quien falleció este sábado luego de sufrir una descompensación mientras disputaba un partido de veteranos.

El episodio ocurrió en la cancha de Los Coloraditos, en Rodeo, donde se desarrollaba la segunda fecha del Torneo de Veteranos “Homenaje a Rodolfo Morales”.

El hombre integraba el equipo de Bajo Colola y se encontraba disputando el segundo tiempo del encuentro frente a Bella Vista FC cuando se descompensó y cayó al campo de juego.

Sus compañeros y los jugadores del equipo rival acudieron rápidamente para asistirlo y aguardaron la llegada de una ambulancia. Posteriormente, fue trasladado al hospital Tomás Perón de Rodeo, donde recibió atención médica.