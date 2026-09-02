Lanzan en Iglesia el primer curso de Buenas Prácticas Mineras: es gratuito y busca capacitar mano de obra local

La minería en San Juan experimenta un crecimiento sostenido que demanda la nivelación constante de los recursos humanos locales. En este escenario, surge el Primer Curso de Buenas Prácticas para Minería, un programa federal bajo el lema "El Sanjuanino Puede" diseñado para descentralizar el conocimiento técnico y llevarlo de forma directa al territorio de la mano de empresas líderes del sector.

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La iniciativa, organizada por B1 Minería San Juan, Luky SRL, Cuyogruas y Worklift con el acompañamiento de la Municipalidad de Iglesia, CAPRESMI, la Cámara de Prestadores Mineros de Iglesia y el Gobierno de San Juan, tendrá su jornada de apertura formal el próximo 15 de septiembre de 2026. La propuesta busca democratizar el acceso a la formación técnica para toda la comunidad, con especial foco en los habitantes de Rodeo y alrededores.

La propuesta está pensada para ofrecer una formación accesible que permita comprender los pilares de la actividad industrial sin requisitos previos excluyentes. «Este curso lo puede hacer cualquier persona que quiera nivelarse y quiera entender las bases fundamentales para minería», destacó gerente comercial de Servigrúas (denominado como Cuyogruas en San Juan), al remarcar que la capacitación es 100 por ciento gratuita.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios para que los vecinos de Iglesia cuenten con mayores herramientas, considerando el impacto de los proyectos mineros en la región y la creciente demanda de mano de obra y proveedores locales preparados para responder a las exigencias de la industria.

El trayecto formativo contará con una modalidad mixta (presencial y online) y se estructurará en ocho módulos independientes dictados por profesionales del sector. Las clases se realizarán una vez por semana, con una duración estimada de tres meses a partir del inicio del programa.

Las personas interesadas en sumarse ya pueden realizar su inscripción mediante dos vías:

De forma online: enviando nombre completo, DNI y número de celular al correo electrónico [email protected].

De forma presencial: los vecinos de Rodeo podrán acercarse a las oficinas ubicadas en Santo Domingo 507, los días martes y jueves, en el horario de 9:00 a 13:00.

Cronograma y módulos técnicos

Septiembre: El trayecto formativo inicia el 17 de septiembre de 2026 con el módulo de Introducción a la minería y puntos principales a tener en cuenta, a cargo de la empresa Worklift —especializada en capacitación y operaciones logísticas—, donde se abordarán conceptos básicos y estándares operativos internacionales.

El segundo encuentro será el 24 de septiembre de 2026 con la temática de Seguridad y Prevención de Riesgos en minería, dictado por la empresa Cuyogruas, especialista en soluciones de movimiento y operaciones de izaje de alta complejidad, con foco en los protocolos preventivos de accidentes.