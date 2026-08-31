Previo a la visita del Papa, la Iglesia argentina advirtió sobre el endeudamiento de las familias y pidió que el Gobierno no tenga "una mirada superficial"

El endeudamiento de los hogares argentinos preocupa a la Iglesia. En un contexto en el que la morosidad familiar se convirtió en un tema de preocupación y debate público, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) , monseñor Marcelo Colombo , reclamó criterios claros para la contracción de deudas y una intervención concreta de las autoridades nacionales para encontrar un alivio.

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El religioso trazó un paralelismo con la preocupación que la Iglesia ya había expresado frente a la ludopatía online: “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, señaló el prelado en declaraciones a Radio Mitre Mendoza .

Para el titular de la CEA, la situación requiere una respuesta concreta: “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar” , afirmó.

Además, Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento: “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer” .

El diagnóstico eclesial llega en un momento de deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares. Según el informe del CEPA con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU) , la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico del 27,1% registrado durante la pandemia en mayo de 2020. En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

Colombo fue categórico al rechazar la inacción ante este escenario. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo. El titular de la CEA mencionó específicamente las dificultades que enfrentan muchas personas que deben endeudarse para cubrir necesidades básicas: “ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.

Los datos del BCRA citados en el informe del CEPA indican que en abril de 2026 la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó el 24,1% de la masa salarial. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 73% del saldo irregular de los hogares a mayo de 2026, según la misma fuente.

Una visita muy esperada

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que lo llevará también por Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 del mismo mes. Será la primera visita de un pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II estuvo presente en la Jornada Mundial de la Juventud.

El esquema inicial prevé que el Papa permanezca el lunes 9 en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, con base en la Nunciatura porteña durante toda su estadía en el país.

Al respecto, monseñor Colombo se refirió a la expectativa del líder de la Iglesia católica y aseguró: “El espíritu y el entusiasmo del Papa es muy grande. Creo que está con mucho interés”.

La agenda definitiva de León XIV en Argentina aún no está cerrada, pero la semana pasada llegó al país una misión vaticana con el objetivo de terminar de definir el itinerario y los aspectos de seguridad del viaje.

Entre las actividades en análisis figuran misas multitudinarias, encuentros con seminaristas, religiosos y jóvenes, visitas a personas privadas de la libertad —con la cárcel de Villa Devoto como posible sede— y recorridos por instituciones que atienden a personas con discapacidad. También se evalúa un acto masivo en el estadio Monumental de Buenos Aires, aunque todavía no hay confirmación oficial.