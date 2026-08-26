Caucete se prepara para una misión histórica: unos 500 jóvenes católicos unidos por la fe y la esperanza

Jóvenes de San Juan, San Luis y Mendoza realizarán en Caucete tres jornadas de actividades evangelizadoras junto a la comunidad.

La fe y el compromiso comunitario se darán cita en Caucete durante el primer fin de semana de octubre. Con la consigna “Uno en Cristo, unidos en la misión”, cerca de 500 jóvenes católicos de San Juan, San Luis y Mendoza convergerán en el departamento para realizar un Misión Arquidiocesana que busca transformar la realidad con un mensaje de esperanza.

Mauricio Atencio, uno de los coordinadores generales del encuentro, destacó el espíritu integrador de esta iniciativa: "Se trata de una misión que convoca a jóvenes y familias de diferentes parroquias y movimientos de la provincia. Están todos llamados a sumarse a esta misión que este año tiene como sede a Caucete".

La propuesta se destaca por reunir la diversidad de carismas de la Iglesia Católica en una sola acción evangelizadora. Además, la presencia de delegaciones de provincias vecinas reafirma el carácter regional que ha consolidado el evento en ediciones anteriores.

Cronograma de actividades en Caucete Viernes 2 de Octubre Apertura e inauguración: la jornada comenzará por la noche al costado de la Parroquia de Cristo Rey.

la jornada comenzará por la noche al costado de la Parroquia de Cristo Rey. Festival Misionero: Música en vivo y encuentro festivo abierto a toda la comunidad caucetera. Sábado 3 de Octubre Misión territorial: despliegue en 6 destinos estratégicos, abarcando tanto el centro de Caucete como las zonas periféricas.

despliegue en 6 destinos estratégicos, abarcando tanto el centro de Caucete como las zonas periféricas. Talleres formativos: dictados por familias misioneras para profundizar en la vida de fe y los carismas. Domingo 4 de Octubre Invasión Misionera: recorrido concentrado en el corazón del centro urbano durante la mañana.

recorrido concentrado en el corazón del centro urbano durante la mañana. Procesión: cierre con la imagen del patrono Cristo Rey por las calles del departamento.

cierre con la imagen del patrono Cristo Rey por las calles del departamento. Santa Misa de clausura: celebración comunitaria al finalizar el recorrido religioso Durante tres días, Caucete no sólo recibirá el mensaje de la Iglesia, sino que vivirá una auténtica fiesta comunitaria donde la solidaridad, la formación y la música servirán de puente entre las provincias cuyanas.