Por el viento Zonda, varias dependencias de la UNSJ suspendieron actividades presenciales

El alerta por viento Zonda en San Juan comenzó a modificar también el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Juan. Durante la mañana de este miércoles 26 de agosto, distintas unidades académicas comunicaron la suspensión de actividades presenciales para el turno tarde , ante las condiciones meteorológicas previstas.

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Suspenden las clases en San Juan por el alerta de viento Zonda

A las decisiones anunciadas por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) se sumó posteriormente una medida general para todos los institutos preuniversitarios dependientes de la UNSJ .

En el caso de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño , las actividades académicas y administrativas presenciales del turno vespertino quedaron suspendidas a partir de las 14 .

Posteriormente, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales adoptó una medida similar desde las 13.30 . La disposición alcanza tanto a las actividades académicas como administrativas y responde al alerta meteorológico vigente.

La novedad más reciente llegó desde la Secretaría Académica de la UNSJ , que informó la suspensión de todas las actividades presenciales en los institutos preuniversitarios desde las 13 .

En este caso, no se trata de una interrupción total de las clases: la Universidad dispuso una migración a modalidad virtual, con el objetivo de sostener la actividad académica sin que estudiantes y personal deban trasladarse durante las horas en las que se espera mayor intensidad del viento.

La UNSJ informó que todos sus institutos preuniversitarios suspenden la presencialidad desde las 13 y continuarán las actividades bajo modalidad virtual.

La UNSJ informó que todos sus institutos preuniversitarios suspenden la presencialidad desde las 13 y continuarán las actividades bajo modalidad virtual.

El alerta por Zonda modificó la actividad educativa

Las decisiones adoptadas en el ámbito universitario se suman a la suspensión dispuesta por el Ministerio de Educación de San Juan para los establecimientos educativos provinciales desde las 13.30, ante el pronóstico de viento Zonda y fuertes ráfagas durante la tarde.

Las medidas tienen carácter preventivo frente a las condiciones previstas para el Gran San Juan, donde las ráfagas pueden alcanzar valores cercanos a los 70 km/h durante el período de mayor intensidad.

Hasta el momento, las disposiciones comunicadas dentro de la UNSJ alcanzan a Arquitectura, Ciencias Exactas y todos los institutos preuniversitarios. Las restantes facultades deberán comunicar de manera particular cualquier modificación en sus actividades.