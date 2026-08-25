El decano de Exactas expuso en el Senado para destrabar el radiotelescopio de Calingasta: está al 90%, frenado por Nación y con insumos en la Aduana

En el marco de una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Rodolfo Castro, expuso un detallado informe para destrabar la continuidad del radiotelescopio CART (China-Argentina Radio Telescope), ubicado en la estación de altura Carlos Burcio Cesco, en Barreal, Calingasta.

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Durante su intervención, Castro remarcó que el freno de la obra actualmente avanzada en un 90% no responde únicamente a un problema presupuestario, sino a una "situación de ninguneo" por parte de la administración nacional, vacíos de interlocución en Cancillería y trabas burocráticas en la Aduana.

El decano enfatizó que el radiotelescopio fue concebido como una política de Estado que atravesó gestiones de distinto signo político desde su firma original en junio de 2015:

Gestión Cristina Fernández de Kirchner (2015): Firma del convenio marco cuatripartito entre la Academia China de Ciencias, la UNSJ, el Gobierno de San Juan y el CONICET.

Gestión Mauricio Macri: Evaluación por diversos ministerios, incluido el Ministerio de Defensa, que derivó en la comunicación formal por vía diplomática a China de la "no objeción" al instrumento.

Respaldo legislativo y provincial: Aprobación por unanimidad de una declaración de beneplácito en el Senado promovida por el exsenador Roberto Basualdo, y sanción de una ley provincial bajo la gobernación de José Luis Gioja.

Pese a ese historial de consenso, el convenio de 10 años caducó en junio de 2025. Al intentar renovarlo, la UNSJ no obtuvo respuestas: el CONICET se declaró incompetente, la Secretaría de Ciencia derivó la gestión a Cancillería y en el Palacio San Martín no se asignó un interlocutor oficial para avanzar.

"Independientemente de estar en las antípodas del pensamiento ideológico o económico, esos gobiernos nunca dejaron de ver este proyecto como un proyecto de Estado. Eso es lo que pretendemos: que sea continuado porque para el país y para la ciencia es fundamental culminarlo", subrayó Castro.

Un año de insumos clave retenidos en la Aduana

A la falta de renovación del convenio se le suma un insólito conflicto aduanero. Castro detalló que un cargamento proveniente de China con estructuras metálicas y pinturas especiales necesarias para completar el montaje lleva casi un año retenido por la Brigada de Fondeo de la Aduana.

El bloqueo se originó por un error de origen: el emisor asiático incluyó dentro del flete elementos de uso personal no declarados (como un par de zapatillas, cuchillas de afeitar y platos). Pese a que la universidad solicitó decomisar las mercaderías en falta o abonar la multa correspondiente para liberar el material científico, el cargamento permanece inmovilizado.

A pesar de las notas remitidas por el rector de la UNSJ al CONICET, al Ministerio de Defensa y a la Aduana, la casa de estudios sigue sin recibir respuestas oficiales para poner nuevamente en marcha el instrumento astronómico, proyectado como uno de los más importantes de Sudamérica.