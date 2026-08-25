Martes movido en San Juan: se registraron seis sismos en lo que va del día

El temblor de mayor magnitud ocurrió a las 11:17 y alcanzó los 4 grados, con epicentro a solo 23 kilómetros de la Ciudad de San Juan. Los datos del INPRES y el detalle cronológico de la actividad sísmica.

La tierra volvió a moverse de este martes 25 de agosto. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), se registraron al menos seis sismos en distintas zonas del territorio sanjuanino.

El evento principal ocurrió a las 11:17 horas, cuando un temblor de 4 grados de magnitud se sintió con fuerza en el Gran San Juan y alrededores. De acuerdo con el reporte del organismo, el epicentro se ubicó apenas a 23 kilómetros al norte de la Capital (26 km al sur de Talacasto) y tuvo una profundidad de 112 kilómetros, lo que amortiguó su impacto en superficie pero permitió que fuera percibido por la población.

Según los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), los primeros cinco sismos de la mañana estuvieron confinados al corredor del sudoeste provincial (Calingasta, Barreal y la zona límite con Talacasto y el Cerro Mercedario).

Estos movimientos con magnitudes de entre 2.5 y 3.1 grados y profundidades que rondaron los 100 a 120 kilómetros marcaron la pauta de un inicio de jornada con reacomodamiento en las fallas de la falla cordillerana, previo al sacudón sentido en Caucete y el Gran San Juan.

Mapeo cronológico de la jornada sísmica Así fue la secuencia reportada por el INPRES, de más reciente a más antiguo: