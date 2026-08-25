Calor, viento Zonda y después lluvia: el fuerte cambio de tiempo que espera San Juan

Este miércoles 26 de agosto San Juan tendrá una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y la presencia de viento Zonda . Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la máxima llegará a los 29°C , mientras que la mínima será de 10°C , en un día que tendrá fuertes ráfagas y cambios en la dirección del viento.

Durante la mañana, el viento soplará desde el noroeste , con velocidades que estarán acompañadas por ráfagas de entre 42 y 50 km/h . Con el correr de las horas, el fenómeno cambiará de dirección y durante la tarde rotará hacia el oeste, dando paso al viento Zonda . Para ese momento se esperan las condiciones más intensas de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h . El ingreso del aire cálido y seco favorecerá el marcado incremento de la temperatura, que llegará a su punto máximo de 29°C.

Ya durante la noche, el viento cambiará nuevamente y rotará hacia el sector sur , con velocidades y ráfagas de entre 42 y 50 km/h . Este cambio marcará también el inicio de un descenso de la temperatura que se hará más evidente durante el jueves.

El SMN mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de San Juan . De acuerdo con el organismo, el área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h , mientras que las ráfagas pueden superar los 70 km/h .

El fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas , por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las horas de mayor intensidad del viento.

La combinación de altas temperaturas, aire seco y ráfagas también puede favorecer la propagación de incendios, por lo que resulta importante evitar cualquier tipo de quema o actividad que pueda generar fuego.

El jueves llegará el alivio térmico

El cambio de condiciones será notorio durante el jueves 27 de agosto. Para ese día, el SMN pronostica una mínima de 9°C y una máxima de 21°C, es decir, una caída de ocho grados respecto de la temperatura máxima prevista para este miércoles.

La jornada comenzará con chaparrones, mientras que durante el día también existe pronóstico de lluvias aisladas. El viento soplará inicialmente desde el sudoeste y luego rotará hacia el sudeste durante la tarde, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, San Juan pasará en apenas 24 horas de una jornada cálida y con Zonda a un jueves mucho más fresco, ventoso y con posibilidades de precipitaciones.

Alerta en San Juan.

Alerta por nevadas en la cordillera

Además del alerta por viento Zonda, el SMN emitió un alerta amarillo por nevadas para las zonas cordilleranas de Iglesia y Calingasta.

Según el organismo, el área será afectada por nevadas persistentes, con una acumulación que podría alcanzar entre 30 y 60 centímetros. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, por lo que también podría producirse una importante reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

Las condiciones meteorológicas en la alta cordillera contrastarán así con el panorama previsto para los valles y sectores urbanos de San Juan, donde el protagonista de este miércoles será el marcado ascenso térmico asociado al viento Zonda.