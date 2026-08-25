En Zonda continúa la Escuela Municipal de Montaña y Trekking gratuita: conocé cómo ingresar

Hace menos de un año, el municipio de Zonda puso en marcha la primera Escuela Municipal de Montaña y Trekking , una propuesta que está pensada tanto para quienes desean iniciarse en el senderismo como para aquellos caminantes que buscan perfeccionar sus técnicas de ascenso, respiración y orientación en terreno natural. Bajo la guía de instructores capacitado.

Henry Martin y un regreso cargado de historia: volverá a correr el TC2000 en "El Zonda"

¿Vuelve el calor? San Juan tendrá temperaturas de primavera y alerta por viento Zonda esta semana

Bajo la premisa de recorrer senderos locales adaptados a distintos niveles de exigencia, priorizando la seguridad, la camaradería y la puesta en valor del paisaje sanjuanino, la Escuela Municipal de Montaña y Trekking en Zonda sigue vigente y captando el entusiamos de vecinos de todas las edades.

Además de los beneficios físicos propios del trekking, como el fortalecimiento cardiovascular y la reducción del estrés, las jornadas incluyen nociones de cuidado ambiental, preservación de la flora y fauna autóctona y técnicas básicas de autocuidado en la montaña.

Este fin de semana pasado, la escuela completó la segunda salida del 3er ciclo, recorriendo una vez más los paisajes que hacen de las montañas un lugar único. En esta jornada, los alumnos aprendieron sobre orientación en el territorio, incorporando herramientas y conocimientos para interpretar el paisaje, utilizar mapas y brújula, y movernos con mayor seguridad y autonomía en la montaña.

‘Cada salida es una oportunidad para aprender, compartir y descubrir nuestro entorno desde una nueva mirada. Porque conocer nuestras montañas también es aprender a transitarlas, respetarlas y disfrutarlas de manera segura’, dijeron los responsables de la escuela.

Información sobre la escuela de Zonda

Al completar 5 salidas, los participantes de la Escuela de Montaña y Trekking obtienen un Certificado Intermedio de Iniciación al Senderismo, y al finalizar todo el programa, reciben el Certificado de Iniciación al Senderismo.

La actividad no requiere experiencia previa ni abonar ningún tipo de arancel. Los cupos son limitados para garantizar una correcta organización de los grupos de caminata.

Para solicitar más información sobre días, horarios de encuentro, equipo recomendado o completar la inscripción, los interesados pueden comunicarse directamente a través de los siguientes canales telefónicos: