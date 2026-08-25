San Juan se prepara para el Eclipse Lunar: un observatorio compartirá una trasmisión en vivo con comentarios de especialistas

Agosto se despide con uno de los fenómenos astronómicos más atractivos y convocantes que puede ofrecer el cielo, como es un E clipse Lunar . En esta oportunidad tendrá particularidades especiales ya que, si bien no es total, en torno a la percepción se podrá ver cómo se cubre totalmente la luna y se teñirá de rojo. Para un mayor disfrute y comprensión del fenómeno, desde un observatorio sanjuanino se estará realizando una trasmisión en vivo compartiendo el minuto a minuto.

Será el Observatorio Astronómico Félix Aguilar. A través del perfil de Instagram de la institución se estará compartiendo un streaming. La decisión se debe a que se trata de un día de semana y por el horario muchas personas que quizás quisieran vivir la experiencia en vivo no pueden hacerlo por compromisos laborales u otros, y por el pronóstico.

“El horario de streaming será mientras dure la fase parcial, de las 23:30 a las 2:45 de la madrugada. Va a ser mayormente solo imagen más comentarios y charlas” , precisó el astrónomo de la UNSJ, Eric González, quien estará coordinando la transmisión compartiendo con los sanjuaninos todos los detalles del fenómeno, sus características particulares como curiosidades astronómicas.

De acuerdo a lo explicado por el profesional, el eclipse como tal comenzará sobre las 23:30 horas. “Cuando comience la fase parcial comenzaremos a ver la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna, con su máximo sobre la 1:13, terminando la fase parcial a las 2:45 y la pase prenumbral pasada las 3:34. A las 4 de la madrigada del viernes 28 de agosto finaliza oficialmente el eclipse” , indicó González.

Teniendo en cuenta los horarios, serán varias las horas en las que la Luna será protagonista del cielo y desde San Juan la observación será ideal, ya que ocurrirá bien alto en el horizonte. Para tener una idea, el mediodía en base a la posición del sol es cuando el mismo se encuentra en el punto más alto y cruza una línea imaginaria en nuestras cabezas. San Juan al encontrarse en el huso horario -3, tanto mediodía como medianoche están desplazados una hora.

Si bien el eclipse sucederá a la “medianoche solar verdadera”, en San Juan su posición en el horizonte permitirá una observación clara y nítida a simple vista. Es claro señalar que dependerá de factores climáticos, más que nada de la nubosidad que se registre en la jornada, sobre todo en horas de la noche.

Otra de las particularidades del evento es que el satélite natural de la Tierra adoptará un tono rojizo. Sobre este punto el profesional explicó: “Lo que tiene este eclipse es que no es total, pero es casi total, por eso se espera que la Luna se ponga roja. La magnitud umbral del eclipse, es decir, cuantos diámetros lunares alcanzan a ser tapados por la tierra, será de 9,4 aproximadamente. Estará casi cubierta, pero no cubierta del todo”.

El tono rojo ambientará la noche de una manera distinta, siendo sin duda una oportunidad ideal para mirar al cielo durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto.

Cómo seguir el Eclipse Lunar vía streaming

La transmisión en vivo se podrá seguir desde las 23:30 horas por el perfil de Instagram @oafasanjuan. Allí el astrónomo González estará compartiendo información sobre el fenómeno como interactuando con quienes estén siguiendo el evento por las redes sociales.

Quienes deseen vivir el eclipse en primera persona, pueden buscar un sitio con poca contaminación lumínica. Es válido aclarar que no es necesaria ninguna protección especial para los ojos, ya que se puede mirar de forma totalmente segura a simple vista.