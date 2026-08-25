    • 25 de agosto de 2026 - 08:35

    Murió la joven motociclista atropellada en pleno centro de San Juan

    Brisa Gallardo tenía 20 años y permaneció tres días internada en el Hospital Rawson tras ser embestida por una camioneta en Ignacio de la Roza y Catamarca.

    Brisa Gallardo.

    Brisa Gallardo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia vial que conmocionó a San Juan tuvo el peor desenlace. Brisa Gallardo, una joven de 20 años oriunda de Chimbas, murió este lunes por la noche luego de permanecer tres días internada en grave estado en el Hospital Rawson. Había sido atropellada el viernes pasado mientras circulaba en moto por una esquina céntrica.

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    El fallecimiento fue confirmado alrededor de las 21:30 del lunes. La joven había sufrido lesiones de extrema gravedad como consecuencia del impacto y, según trascendió, su cuadro evolucionó hasta derivar en muerte cerebral. Pese a los esfuerzos médicos, su organismo no logró recuperarse.

    El siniestro ocurrió el viernes 21 de agosto, cerca de las 16:30, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, uno de los sectores de mayor circulación del centro sanjuanino. Brisa se trasladaba en una motocicleta Gilera 150 cc. en dirección oeste-este cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, fue embestida por una Peugeot 3008. El vehículo era conducido por un hombre identificado como Mateo Joaquín Argüello Medawar.

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