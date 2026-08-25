Murió la joven motociclista atropellada en pleno centro de San Juan

Brisa Gallardo tenía 20 años y permaneció tres días internada en el Hospital Rawson tras ser embestida por una camioneta en Ignacio de la Roza y Catamarca.

La tragedia vial que conmocionó a San Juan tuvo el peor desenlace. Brisa Gallardo, una joven de 20 años oriunda de Chimbas, murió este lunes por la noche luego de permanecer tres días internada en grave estado en el Hospital Rawson. Había sido atropellada el viernes pasado mientras circulaba en moto por una esquina céntrica.

El fallecimiento fue confirmado alrededor de las 21:30 del lunes. La joven había sufrido lesiones de extrema gravedad como consecuencia del impacto y, según trascendió, su cuadro evolucionó hasta derivar en muerte cerebral. Pese a los esfuerzos médicos, su organismo no logró recuperarse.