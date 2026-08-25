Encontraron sin vida en la cárcel al abogado condenado por el femicidio de su mujer en un country de Salta

José Eduardo “Jota” Figueroa, el hombre que había sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, murió mientras se encontraba detenido en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta . El fallecimiento ocurrió este lunes y la Justicia inició una investigación para determinar qué sucedió.

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Figueroa, de 46 años, se encontraba alojado en el pabellón F del penal y cumplía la pena máxima desde el 30 de abril pasado, cuando un tribunal salteño lo declaró culpable del homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género contra Kvedaras .

De acuerdo con información oficial, el hombre fue encontrado en grave estado dentro del establecimiento penitenciario y posteriormente trasladado al hospital San Bernardo, donde finalmente se produjo su muerte. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) intervienen en el caso.

Las circunstancias del fallecimiento todavía son materia de investigación. El fiscal penal Daniel Espilocín ordenó distintas medidas para establecer la mecánica y el horario de la muerte, además de disponer una autopsia médico-legal. También se solicitaron cámaras de seguridad y registros del penal para reconstruir las últimas horas del condenado.

En las primeras horas trascendió la hipótesis de que Figueroa se habría quitado la vida, aunque la causa de muerte deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes. Fuentes vinculadas al Servicio Penitenciario señalaron que el hombre atravesaba un fuerte deterioro anímico durante sus últimos días en prisión.

El Servicio Penitenciario de Salta, además, inició una investigación administrativa interna para determinar cómo se desarrolló la emergencia y si se cumplieron los protocolos de asistencia y custodia dentro de la unidad carcelaria.

Juzgan a "Jota" Figueroa por el femicidio de su esposa en El Tipal. (Foto: gentileza La Gaceta).

La condena por el femicidio de Mercedes Kvedaras

Figueroa había sido condenado el 30 de abril de 2026 por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en la vivienda que ambos compartían en el barrio privado El Tipal, en Salta.

Tras un extenso juicio oral, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans lo encontraron responsable del homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género. La pena impuesta fue prisión perpetua.

El caso había generado una fuerte conmoción en Salta. Durante el proceso judicial declararon alrededor de 80 testigos y la Fiscalía y la querella habían solicitado la pena máxima al considerar acreditado que Kvedaras había sido víctima de un crimen cometido en un contexto de violencia de género.

Ahora, a pocos meses de aquella sentencia, la muerte de Figueroa abre una nueva investigación judicial. Las autoridades deberán determinar con precisión qué ocurrió dentro de la cárcel y si se respetaron todas las medidas de seguridad y asistencia correspondientes.