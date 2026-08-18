    • 18 de agosto de 2026 - 13:24

    Grave accidente en Chimbas: un motociclista de 31 años pelea por su vida tras una violenta caída

    Gonzalo Ariel Olmos perdió el control de su moto y cayó sobre la Ruta Nacional 40, entre Centenario y Rodríguez. Sufrió un grave traumatismo de cráneo y permanece internado en el Hospital Rawson.

    Gonzalo Ariel Olmos perdió el control de su moto y cayó sobre la Ruta Nacional 40.

    Gonzalo Ariel Olmos perdió el control de su moto y cayó sobre la Ruta Nacional 40.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista de 31 años se encuentra internado en estado crítico luego de protagonizar una violenta caída durante la madrugada de este martes en Chimbas. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 40 y, de acuerdo con las primeras pericias, no habría intervenido ningún otro vehículo.

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    El hecho se registró minutos antes de la 1 de la madrugada, en el tramo de la ruta comprendido entre las calles Centenario y Rodríguez. Por circunstancias que todavía son investigadas, el conductor perdió el control de la moto y terminó cayendo violentamente sobre el asfalto.

    El motociclista fue identificado por fuentes policiales como Gonzalo Ariel Olmos, de 31 años y con domicilio en Concepción. Tras el accidente, fue asistido y trasladado de urgencia en una ambulancia del 107 al Hospital Guillermo Rawson, donde se encuentra internado.

    Personal de la Policía Científica realizó las primeras tareas periciales en el lugar para determinar cómo ocurrió el accidente. Según informaron desde la Justicia, los indicios recogidos hasta el momento apuntan a que se trató de una caída en solitario.

    Además, el rodado no presentaba daños compatibles con un impacto o una colisión con otro vehículo, por lo que por ahora se descarta la intervención de terceros. De todos modos, la investigación continúa para establecer con precisión qué provocó que el motociclista perdiera el dominio.

    Permanece internado en estado reservado

    El cuadro de salud de Olmos es sumamente delicado. De acuerdo con el informe médico oficial, sufrió una fractura de estallido de cráneo, contusiones múltiples y politraumatismo grave.

    El hombre permanece internado en el Hospital Rawson, bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado.

    Olmos es conocido en el ambiente futbolero sanjuanino por su fanatismo por San Martín. Mientras continúa la investigación judicial para reconstruir la mecánica del siniestro, sus familiares y allegados aguardan la evolución de su estado de salud.

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