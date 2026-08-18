Intentaron robar un local de ropa en Chimbas y terminaron detenidos con bolsas llenas de mercadería

Tres jóvenes terminaron detenidos durante la madrugada de este lunes en Chimbas, luego de ser sorprendidos con una importante cantidad de elementos que habían sido sustraídos de un local de ropa. La Policía llegó al lugar tras un llamado que alertó sobre un grupo que intentaba ingresar a un comercio ubicado sobre Avenida Benavidez.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 4, en inmediaciones de Avenida Benavidez y Callejón Las Flores , luego de que el operador de Trueno Halcón recibiera la alerta sobre tres hombres que se movilizaban en un auto blanco y estarían forzando el ingreso a un negocio.

Cuando los efectivos de Comisaría 26ª llegaron al lugar, encontraron el portón de chapa del comercio parcialmente abierto. A partir de allí desplegaron un rastrillaje por las inmediaciones para localizar a los sospechosos.

Durante la recorrida, los policías encontraron un Fiat blanco sobre Callejón Las Flores. Junto al vehículo estaba uno de los sospechosos, identificado como Rodríguez, de 20 años, quien se encontraba con el capot abierto y aseguró que el auto había sufrido un desperfecto.

Pero la búsqueda continuó a pie por Avenida Benavidez. A los pocos metros, los uniformados detectaron a otros dos jóvenes que caminaban por la vereda sur llevando dos grandes bolsas negras .

Al advertir la presencia policial, ambos arrojaron los bultos e intentaron escapar. Sin embargo, fueron alcanzados y aprehendidos.

Los sospechosos fueron identificados como Cabello y Palma, ambos de 19 años. Durante un palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre sus prendas dos teléfonos celulares: un Motorola azul y un Alcatel gris con funda transparente.

Qué había dentro de las bolsas

Al revisar los elementos que habían sido descartados durante la huida, los policías encontraron ropa y calzado de diferentes talles, colores y marcas, además de un parlante y una notebook.

Posteriormente, se estableció que la mercadería había sido sacada del local comercial Ohana, ubicado en Avenida Benavidez 838 Oeste, en Chimbas.

Los tres jóvenes quedaron a disposición de la Justicia y la causa fue caratulada como robo agravado por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia.