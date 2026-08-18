Emboscada nocturna en Rawson: un chofer de Uber fue despojado de su moto a punta de pistola

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La medianoche de este lunes se convirtió en escenario de terror para un trabajador del volante en el departamento Rawson. Bajo la fachada de un viaje de rutina solicitado a través de una aplicación, un conductor cayó en una trampa perfectamente coordinada que terminó con el robo violento de su herramienta de trabajo.

El hecho se registró minutos después de las 00:00 en el Barrio La Estación, una zona que en las últimas horas volvió a encender las alarmas debido a la reiteración de hechos delictivos bajo modalidades similares.

De acuerdo con el relato oficial, el chofer arribó al complejo habitacional para cumplir con un traslado de pasajeros. Sin embargo, apenas se detuvo en el punto indicado, fue rodeado de manera intempestiva por dos sujetos con los rostros cubiertos por capuchas. La agresión no dio margen a la defensa, ya que mediante empujones violentos los delincuentes lo sacaron de su eje y lo derribaron al suelo.

Ya con la víctima indefensa en el pavimento, uno de los asaltantes le apuntó directamente con un arma de fuego para neutralizar cualquier intento de resistencia. Bajo la intimidación constante, le exigieron las llaves de su rodado y, con el botín en su poder, los malvivientes escaparon a toda velocidad.

El vehículo sustraído es una motocicleta Yamaha FZ, dominio 613IDI, que representaba el único sustento económico diario para el trabajador afectado. El vehículo sustraído es una motocicleta Yamaha FZ, dominio 613IDI, que representaba el único sustento económico diario para el trabajador afectado.