    • 18 de agosto de 2026 - 08:51

    Fuerte choque frontal entre dos camionetas en Angaco: una terminó dentro de una zanja

    El accidente ocurrió durante la noche del lunes en calle Bosque y Nacional. Una de las camionetas terminó dentro de una zanja y ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales.

    Foto: gentileza Los Cazadores de Noticias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte choque frontal generó preocupación durante la noche del lunes en Angaco, aunque por fortuna no hubo que lamentar víctimas fatales ni personas heridas. El siniestro involucró a una Toyota Hilux y una Peugeot, que impactaron en inmediaciones de calle Bosque y Nacional.

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    El accidente se registró aproximadamente 150 metros al oeste de calle Nacional, cuando, por motivos que todavía son investigados, una Toyota Hilux y una Peugeot colisionaron de frente.

    La violencia del impacto provocó importantes daños en la parte delantera de ambos rodados. Tras la colisión, la Peugeot perdió el control, salió de la calzada y terminó dentro de una zanja ubicada a un costado del camino.

    Pese a la magnitud del choque, los ocupantes de ambos vehículos pudieron salir por sus propios medios y no presentaron heridas de consideración. El saldo del accidente fue exclusivamente material.

    Tras el siniestro vial, personal de la Comisaría Angaco llegó hasta el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

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