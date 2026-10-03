    • 3 de octubre de 2026 - 19:08

    Después de un choque, le pegó una piña al parabrisas y terminó pagando casi $200 mil

    Cristian Eliseo Brizuela fue acusado de provocar daños en el vehículo de una mujer luego de protagonizar un accidente de tránsito en Media Agua. La Justicia homologó un acuerdo de reparación integral y deberá abonar el dinero en una sola cuota.

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    Un accidente de tránsito ocurrido en Media Agua, Sarmiento, terminó con un acuerdo judicial por reparación de daños. El hecho ocurrió el pasado 18 de julio, cuando un automóvil Ford Ka, conducido por una mujer, y una motocicleta Brezza de 150 cc., guiada por Cristian Eliseo Brizuela, colisionaron sobre calle Uruguay, a pocos metros de la Ruta 40.

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    Según la investigación, inmediatamente después del accidente, Brizuela habría reaccionado golpeando con el puño el parabrisas del automóvil de la damnificada. El impacto provocó una trizadura en la zona correspondiente al conductor.

    El hecho fue encuadrado legalmente como daño, previsto en el artículo 183 del Código Penal, y Brizuela fue considerado autor en los términos del artículo 45.

    La causa estuvo a cargo del fiscal Adrián Riveros, con la subrogancia de Alejandro Mattar, y la intervención de las ayudantes fiscales Eliana Roca y Alejandra Rossi. También participaron la auxiliar administrativa Paula Soto y los fiscales coordinadores Ignacio Achem y Daniela Pringles.

    Finalmente, el 28 de septiembre de 2026, el juez Mariano Carrera homologó el acuerdo de reparación integral alcanzado entre las partes.

    Como parte del acuerdo, Brizuela se comprometió a pagar $191.000 a la damnificada para reparar el perjuicio ocasionado. El monto deberá ser abonado en una única cuota, con vencimiento el 9 de octubre de 2026.

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