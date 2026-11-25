Una denuncia vecinal permitió descubrir las condiciones en las que estaban los animales. Durante el allanamiento también retiraron dos gansos y tres gallinas.

La evaluación veterinaria detectó un deterioro en los cascos de los equinos que se remontaría a aproximadamente un año.

Un preocupante caso de presunto maltrato animal fue descubierto en Sarmiento, donde efectivos de la Policía de San Juan rescataron a dos caballos que presentaban un grave cuadro de desnutrición y signos de abandono. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Dominguito y Bambichini.

La intervención comenzó a partir de la denuncia de un vecino que advirtió el deteriorado estado de salud de los animales y alertó a las autoridades. Tras recibir la información, efectivos de la Unidad Rural N.º 4 dieron intervención al Juzgado de Paz de Sarmiento, que autorizó un allanamiento para constatar la situación.

Al ingresar a la propiedad, los uniformados encontraron un caballo overo y una yegua zaina, de aproximadamente 15 y 16 años, respectivamente. Ambos presentaban una extrema delgadez que motivó su inmediato secuestro y una posterior evaluación veterinaria.

El informe veterinario reveló un grave deterioro físico La evaluación profesional determinó que los dos equinos presentaban un cuadro de caquexia, una condición caracterizada por la pérdida extrema de peso y masa muscular, asociada en este caso a una desnutrición severa.

Además, el veterinario constató una falta de mantenimiento de los cascos que se remontaría a aproximadamente un año, con principio de fractura ungueal y afecciones en la piel y el pelaje. Estas últimas podrían estar relacionadas con episodios de deshidratación.