El episodio ocurrió este martes por la tarde en la zona de Concepción. Una cámara de seguridad registró el momento en que ingresó a su vivienda y se desplomó.

Un hombre de 53 años murió de manera repentina este martes por la tarde en su domicilio, ubicado en la zona de Concepción, en Capital. El episodio generó preocupación y motivó la presencia de efectivos policiales, aunque posteriormente se confirmó que se trató de una muerte súbita, sin indicios de violencia.

La víctima fue identificada como Daniel Molina Bastía. El hecho se conoció pasadas las 18, en una vivienda de calle Caseros, cerca de Maipú, donde el hombre se desplomó poco después de ingresar a su casa.

De acuerdo con fuentes judiciales, una cámara de seguridad registró sus últimos movimientos. En las imágenes se observa cuando Molina Bastía llega e ingresa al domicilio. Allí cayó repentinamente y no volvió a reaccionar.

Al momento del episodio, el hombre se encontraba solo. Minutos después, un equipo médico llegó al lugar y constató su fallecimiento. Durante la revisión, los profesionales comprobaron que no presentaba lesiones compatibles con una agresión.

Tras conocerse lo ocurrido, efectivos de la Comisaría 2da y de otras divisiones de la Policía de San Juan se presentaron en el domicilio para realizar las primeras actuaciones y establecer las circunstancias de la muerte.