Por medio de un juicio abreviado en Flagrancia, Juan Guillermo Arce recibió una pena de prisión efectiva y preventiva por hurto en grado de tentativa.

Un acuerdo de juicio abreviado gestionado por la UFI Flagrancia derivó en la condena de Juan Guillermo Arce a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de hurto en grado de tentativa, tras intentar robar artículos de perfumería de un local comercial ubicado en el departamento Capital. Además, en la resolución se ordenó su prisión preventiva.

La investigación y el acuerdo posterior estuvieron encabezados por el fiscal Fernando Bonomo, a partir del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y el testimonio del damnificado.

El intento de robo y el seguimiento hasta Chimbas De acuerdo con los datos de la causa, el hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2026, alrededor de las 13:00, cuando Arce entró a la Farmacia San Martín, situada en avenida Libertador General San Martín 3540 Oeste, en Capital.

Una vez adentro, el hombre caminó hasta el sector de perfumería y escondió entre sus ropas tres artículos valuados en $88.238 en total: un perfume Boss Woman y dos body splash de las marcas Natural Spirit y Fulton. Enseguida, avanzó hacia la salida, pasó la línea de cajas sin pagar y se retiró del negocio.

El encargado de la farmacia advirtió lo sucedido, salió tras él y logró interceptarlo a escasos metros, en el cruce de avenida Libertador y Mariano Moreno. Al verse acorralado, el imputado sacó los tres productos que llevaba ocultos, los abandonó en la calle y salió corriendo.