Un hombre de 34 años fue sorprendido por efectivos de la Policía Rural mientras sustraía dinero de una de las alcancías del paraje Vallecito. Había violentado la puerta de acceso y quedó a disposición de Flagrancia.

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada en Vallecito, departamento Caucete, luego de ser sorprendido cuando robaba dinero de una de las alcancías del paraje. Al momento de la aprehensión, llevaba consigo $684.360 en efectivo, que habían sido sustraídos del lugar.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Rural N° 1, cuyos efectivos advirtieron una situación sospechosa mientras recorrían la zona. Al llegar hasta una de las alcancías, observaron al hombre arrodillado junto a ella y constataron que estaba sustrayendo dinero de su interior.

Al intervenir, los policías comprobaron que la puerta de acceso había sido violentada. Frente a esa situación, procedieron a detenerlo y realizaron una requisa en la que encontraron los $684.360.