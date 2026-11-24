Lo que comenzó como una celebración por el campeonato de Boca Juniors terminó en un violento episodio que le costó la vida a Alan Sebastián Gil Carrizo , de 22 años. Según la reconstrucción que realizó la Fiscalía, el conflicto se inició en la madrugada del domingo en la Plaza 25 de Mayo, durante los festejos de los hinchas, y luego se trasladó hasta el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, donde el joven fue asesinado de un disparo.

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Se entregaron los tres prófugos por el crimen de Sebastián Gil en La Bebida: quedaron detenidos a disposición de la Justicia

En rueda de prensa, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Nicolás Schiattino , explicó que la investigación apunta a una discusión que habría tenido como origen el presunto robo de una tarjeta SUBE. Ese episodio habría enfrentado a Gil Carrizo con el hermano menor de uno de los ahora imputados y desencadenado una pelea que, horas después, terminó de manera fatal.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir el Ministerio Público Fiscal a través de testimonios, la discusión inicial se produjo en la Plaza 25 de Mayo y luego se trasladó hasta La Bebida. Allí, tres integrantes de la familia Díaz se presentaron en el lugar donde se encontraba la víctima, en la casa de un amigo, junto a otras tres personas.

En ese domicilio, que cuenta con un espacio exterior tipo cochera y patio, se produjo un nuevo enfrentamiento. En medio de la pelea, Isaías Díaz habría efectuado un disparo que ingresó por el lado izquierdo del cuello de Gil Carrizo, en sentido ascendente, y terminó alojado en la zona frontal de la cabeza , provocándole la muerte. Tres amigos de la víctima fueron testigos directos del crimen.

El fiscal confirmó que los involucrados se conocían y eran vecinos de la zona. Si bien todavía se encuentran recolectando información para precisar las circunstancias que originaron la primera discusión, la hipótesis vinculada a la tarjeta SUBE es uno de los elementos centrales que están siendo investigados.

Los tres sospechosos se presentaron ante la Justicia

Luego del homicidio, los tres sospechosos escaparon en un Fiat Palio. La Fiscalía ordenó allanamientos, pero inicialmente no logró ubicarlos. Finalmente, durante la mañana del lunes, los tres se presentaron ante la Justicia junto a su abogado defensor y quedaron a disposición de la investigación.

Para el presunto autor del disparo, Schiattino adelantó que la calificación provisoria será la de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. En cuanto a los otros dos involucrados, el padre y el tío del presunto tirador, la Fiscalía todavía analiza qué imputación corresponde, ya que también se investiga una posible violación de domicilio, lesiones y el grado de participación que tuvieron en el ataque.

Los testimonios presenciales, según indicó el fiscal, son uno de los principales elementos que tiene hasta el momento la causa. No obstante, todavía quedan pendientes pericias sobre el proyectil extraído durante la autopsia para determinar el calibre del arma utilizada.

El arma homicida no fue entregada ni secuestrada hasta el momento, al igual que el automóvil en el que los sospechosos escaparon.

La Fiscalía solicitará la audiencia de formalización y estima que podría concretarse entre el miércoles y el jueves, instancia en la que se conocerán formalmente los cargos contra los tres detenidos.