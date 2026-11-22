Isaías Díaz, de 21 años, su padre Jorge y su hermano Sebastián son los tres sospechosos de asesinar a Sebastián Gil Carrizo en un barrio de La Bebida.

El homicidio de Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, ocurrido durante la madrugada de este domingo en La Bebida, Rivadavia, tiene a tres sospechosos identificados y prófugos. Se trata de un hombre y sus dos hijos, quienes habrían protagonizado una pelea con la víctima y su grupo de amigos antes de que se produjera el disparo mortal.

Los señalados son Isaías Díaz, de 21 años, Jorge Díaz y Sebastián Díaz, quienes, según los primeros datos de la investigación, escaparon del lugar en un Fiat Palio bordó con manchas blancas, luego del ataque ocurrido en el barrio Bernardino Rivadavia.

Isaías Díaz, apuntado como el que efectuó el disparo letal. Llevaba la misma campera tipo militar en el momento del crimen. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el episodio habría tenido un antecedente en los festejos por el campeonato de Boca en Plaza 25 de Mayo. Allí, ambos grupos habrían protagonizado un primer cruce que posteriormente escaló hasta terminar en una tragedia.

Horas después, Gil Carrizo se encontraba en una vivienda junto a un amigo, tras regresar de los festejos, cuando los Díaz llegaron al domicilio. La discusión derivó en una pelea a golpes de puño que comenzó en el ingreso y continuó en el patio de la casa.

Jorge Díaz, padre del tirador. En ese contexto, Isaías Díaz habría sacado un arma de fuego, apuntado contra Gil Carrizo y efectuado el disparo que le provocó la muerte. En el momento del crimen, llevaba la misma campera de la foto. El joven de 22 años fue trasladado hasta el Hospital Marcial Quiroga, pero ingresó sin signos vitales, debido a la herida que tenía en el cuello.