La trágica colisión e incendio ocurrió alrededor de las 5:30 en el cruce con avenida Márquez, acceso norte de Boulogne, partido de San Isidro. Hasta el momento, las víctimas no pudieron ser reconocidas por el estado de los cuerpos

Tres personas murieron calcinadas tras un choque e incendio entre un automóvil y un colectivo ocurrido cerca de las 5:40 en la autopista Panamericana, a la altura de los accesos de Márquez y Sucre, a la altura del kilómetro 21, en Boulogne, partido de San Isidro, en sentido hacia el norte.

Las tres víctimas, que viajaban en el vehículo que se incendió, aún no fueron identificadas por el estado en que quedaron sus cuerpos después del incendio, mientras que el automóvil, que sería un Volkswagen Vento, terminó destruido. Además, hay dos heridos, informó a este medio Autopistas del Sol, empresa concesionaria de la Panamericana.

La violencia del impacto dejó al vehículo sin techo y con la estructura retorcida e impidió, hasta el momento, establecer con certeza la identidad, el sexo y la edad de sus tres ocupantes.

Cerca de las 11 de la mañana, el carril lento permanecía obstruido y se registraban demoras en la zona, por lo que las autoridades piden circular con precaución. El tránsito permanecía cargado, aunque sin cortes totales, y había restos plásticos en el carril lento y en el acceso desde la colectora.

Cómo se habría originado el fatal siniestro El auto habría circulado a alta velocidad por un sector con una curva pronunciada y un acceso desde la colectora. Su conductor habría perdido el control, tras lo cual el vehículo rozó o chocó contra la baranda de contención, impactó una Volkswagen Surán y colisionó de frente con un colectivo de la línea 21 que ingresaba a la autopista.