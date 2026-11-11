    • 11 de noviembre de 2026 - 17:12

    El Gobierno confirmó que más de seis millones de personas se movilizaron por la visita del papa León XIV

    El vocero presidencial, Adrián Ravier, presentó el balance oficial tras la partida del Sumo Pontífice y remarcó que se trató de "una de las mayores movilizaciones de la historia" del país.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional difundió este miércoles las cifras oficiales de la gira del papa León XIV por la Argentina y destacó el multitudinario respaldo popular registrado a lo largo de sus actividades. Según datos expuestos por el Ejecutivo, más de seis millones de personas participaron activamente de los encuentros institucionales, actos y celebraciones religiosas encabezados por el Santo Padre.

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    En conferencia de prensa tras la partida del Pontífice, el vocero presidencial, Adrián Ravier, enfatizó la dimensión histórica de la convocatoria: "Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia". Desde la Casa Rosada atribuyeron el desarrollo sin incidentes de gravedad tanto a la conducta de los asistentes como al despliegue de seguridad implementado en cada una de las jornadas.

    El balance oficial y la coincidencia de mensajes

    Junto con destacar el masivo flujo de fieles en cada uno de los puntos del itinerario, el portavoz nacional puntualizó las lecturas políticas que dejó el paso del líder de la Iglesia Católica. Ravier recordó que, en sintonía con lo expresado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, el mensaje del Papa posee un carácter universal y "no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales".

    Asimismo, el funcionario remarcó las coincidencias de agenda entre las reflexiones papales y los ejes de la gestión nacional:

    Principios compartidos: La defensa de la vida desde la concepción, la centralidad de la familia, la revalorización del trabajo, la iniciativa privada, el combate al crimen organizado, los límites al poder político y el rechazo a la corrupción.

    Visión económica: Al abordar el postulado de que "la economía debe estar al servicio de las personas", el vocero sostuvo que las políticas de equilibrio fiscal, monetario y cambiario aplicadas por la administración libertaria buscan bajar la inflación para proteger a los sectores más vulnerables.

    El Ejecutivo ratificó que recibió la visita con "respeto y gratitud", haciendo eco del llamado de León XIV a evitar divisiones y avanzar hacia la resolución de falencias estructurales en la sociedad.

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