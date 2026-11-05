Paritaria docente en San Juan: el Gobierno ofreció dos ajustes por IPC y un 1,5% para enero, y se retoma el 13 de noviembre

La propuesta oficial prevé aumentos en noviembre, diciembre y enero atados a la inflación del mes anterior. Los gremios UDAP, UDA y AMET responderán tras consultar a sus bases.

El Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes durante la segunda sesión de la tercera negociación salarial del año, realizada este miércoles 4 de noviembre. Tras el ofrecimiento, la paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre.

Por el Ejecutivo participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutierrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Del lado gremial estuvieron representantes de UDAP, UDA y AMET.

La oferta consiste en incrementar el valor índice en tres tramos: