    • 5 de noviembre de 2026 - 07:24

    Paritaria docente en San Juan: el Gobierno ofreció dos ajustes por IPC y un 1,5% para enero, y se retoma el 13 de noviembre

    La propuesta oficial prevé aumentos en noviembre, diciembre y enero atados a la inflación del mes anterior. Los gremios UDAP, UDA y AMET responderán tras consultar a sus bases.

    La paritaria docente en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes durante la segunda sesión de la tercera negociación salarial del año, realizada este miércoles 4 de noviembre. Tras el ofrecimiento, la paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre.

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    Por el Ejecutivo participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutierrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Del lado gremial estuvieron representantes de UDAP, UDA y AMET.

    La oferta consiste en incrementar el valor índice en tres tramos:

    • Sueldo de noviembre 2026: aumento con base en el IPC de octubre de 2026.
    • Sueldo de diciembre 2026: aumento con base en el IPC de noviembre de 2026.
    • Sueldo de enero 2027: incremento del 1,5%, con base en el mes de diciembre de 2026.

    Los representantes gremiales consultarán la propuesta con las bases y presentarán su respuesta el viernes 13 de noviembre, fecha en la que se retomará la negociación.

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