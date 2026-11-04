    • 4 de noviembre de 2026 - 18:22

    La UTA San Juan declaró el estado de alerta y asamblea permanente por una deuda salarial

    La seccional local del gremio denunció que no logró un acuerdo con la cámara empresaria ATAP por diferencias correspondientes a julio y agosto y dos cuotas de un adicional no remunerativo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan volvió a encender una señal de alerta por el conflicto salarial con las empresas de transporte público. Este miércoles 4 de noviembre, el gremio difundió un comunicado en el que anunció que se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente ante la falta de acuerdo con la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) por el pago de deudas salariales.

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    Según detalló la organización sindical, el reclamo está centrado en las diferencias salariales correspondientes a los meses de julio y agosto, además de dos cuotas pendientes de un adicional no remunerativo. La decisión alcanza a los trabajadores del transporte de corta y media distancia y también fue comunicada a los usuarios y a la población en general.

    En el documento, firmado por integrantes de la Junta Ejecutiva y del cuerpo de delegados, la UTA sostuvo que la medida responde a la imposibilidad de alcanzar un entendimiento con la cámara empresaria. Por el momento, el comunicado no anuncia un paro de colectivos, aunque la declaración de alerta y asamblea permanente vuelve a poner en tensión el servicio de transporte público en la provincia.

    El nuevo pronunciamiento se suma a una serie de desacuerdos que vienen de meses atrás. A comienzos de octubre, el sindicato encabezado en San Juan por Antonio Ruiz reclamó diferencias salariales acumuladas y advirtió que los choferes continuaban cobrando sobre una escala anterior, pese a las recomposiciones acordadas. En aquel momento, el gremio estimaba que la deuda rondaba los $800.000 por trabajador.

    Luego, el 15 de octubre, en una audiencia realizada en la Subsecretaría de Trabajo, UTA y ATAP alcanzaron un entendimiento para el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $60.000, prevista para el día siguiente. Sin embargo, quedaron pendientes las diferencias salariales y las partes debían volver a reunirse para intentar resolverlas.

    Desde el sector empresario, ATAP había argumentado que atravesaba dificultades económicas por el desfasaje entre los costos operativos y los ingresos del sistema, además de señalar que aguardaba fondos comprometidos para afrontar los compromisos salariales.

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