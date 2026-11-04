La UTA San Juan declaró el estado de alerta y asamblea permanente por una deuda salarial

La seccional local del gremio denunció que no logró un acuerdo con la cámara empresaria ATAP por diferencias correspondientes a julio y agosto y dos cuotas de un adicional no remunerativo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan volvió a encender una señal de alerta por el conflicto salarial con las empresas de transporte público. Este miércoles 4 de noviembre, el gremio difundió un comunicado en el que anunció que se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente ante la falta de acuerdo con la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) por el pago de deudas salariales.

Según detalló la organización sindical, el reclamo está centrado en las diferencias salariales correspondientes a los meses de julio y agosto, además de dos cuotas pendientes de un adicional no remunerativo. La decisión alcanza a los trabajadores del transporte de corta y media distancia y también fue comunicada a los usuarios y a la población en general.

En el documento, firmado por integrantes de la Junta Ejecutiva y del cuerpo de delegados, la UTA sostuvo que la medida responde a la imposibilidad de alcanzar un entendimiento con la cámara empresaria. Por el momento, el comunicado no anuncia un paro de colectivos, aunque la declaración de alerta y asamblea permanente vuelve a poner en tensión el servicio de transporte público en la provincia.

El nuevo pronunciamiento se suma a una serie de desacuerdos que vienen de meses atrás. A comienzos de octubre, el sindicato encabezado en San Juan por Antonio Ruiz reclamó diferencias salariales acumuladas y advirtió que los choferes continuaban cobrando sobre una escala anterior, pese a las recomposiciones acordadas. En aquel momento, el gremio estimaba que la deuda rondaba los $800.000 por trabajador.

Luego, el 15 de octubre, en una audiencia realizada en la Subsecretaría de Trabajo, UTA y ATAP alcanzaron un entendimiento para el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $60.000, prevista para el día siguiente. Sin embargo, quedaron pendientes las diferencias salariales y las partes debían volver a reunirse para intentar resolverlas.