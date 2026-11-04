    • 4 de noviembre de 2026 - 17:51

    Quirno destacó el respaldo iberoamericano a la Argentina por la soberanía de Malvinas

    El canciller confirmó que los ministros de Relaciones Exteriores aprobaron por unanimidad un comunicado especial sobre las Islas. También cuestionó los proyectos británicos de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte

    El canciller Pablo Quirno en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

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    La aprobación se concretó durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

    A través de sus redes sociales, Quirno calificó la cuestión Malvinas como una "causa sagrada para los argentinos" y cuestionó las licencias otorgadas por el Reino Unido a las compañías Rockhopper y Navitas para avanzar con proyectos de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

    "Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas", expresó el canciller, quien consideró que el documento aprobado representa una nueva reafirmación del respaldo iberoamericano al reclamo de soberanía nacional.

    La estrategia argentina frente al avance británico

    En su mensaje, Quirno también hizo referencia a las acciones diplomáticas y jurídicas impulsadas por el Gobierno argentino contra el Reino Unido.

    En ese sentido, recordó que el 28 de septiembre Argentina inició un procedimiento arbitral contra el país europeo, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

    Además, señaló que el 13 de octubre solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la aplicación de medidas provisionales urgentes para impedir que se desarrollen actividades de explotación de recursos naturales no renovables en el área en disputa.

    El funcionario sostuvo que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral para defender la soberanía argentina frente al avance del proyecto Sea Lion, vinculado con la explotación petrolera en las Islas.

    El pedido de retomar las negociaciones

    El comunicado aprobado por los ministros iberoamericanos también reafirmó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones diplomáticas para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

    El texto, según destacó Quirno, reconoció además la disposición del gobierno de Javier Milei para avanzar en esa dirección.

    "Estamos dispuestos a retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía por la vía diplomática y pacífica, como lo hemos pedido reiteradamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas", manifestó el canciller.

    Finalmente, sostuvo que el objetivo es cumplir con las obligaciones del derecho internacional, resolver pacíficamente la disputa y poner fin a una situación colonial que consideró anacrónica en el siglo XXI.

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