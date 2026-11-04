El único veedor sanjuanino en las elecciones en Estados Unidos contó por qué Trump perdió el Congreso y qué puede pasar con Milei

Las elecciones de medio término de Estados Unidos dejaron un resultado adverso para el presidente Donald Trump. El Partido Demócrata consiguió quedarse con el control de las dos cámaras del Congreso y revirtió la mayoría que tenía el Partido Republicano. El resultado representó un fuerte revés político para el mandatario, que esperaba sostener el respaldo legislativo para transitar los últimos dos años de su gestión.

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En ese contexto, una delegación argentina viajó al país norteamericano para observar el desarrollo del proceso electoral. Entre sus integrantes estuvo Darío Peña, el único sanjuanino de la comitiva oficial , quien recorrió distintos centros de votación y siguió de cerca la jornada en Washington.

Desde la capital estadounidense, con el monumento a Abraham Lincoln a sus espaldas, Peña habló con Radio Colón y compartió sus impresiones sobre el comportamiento de los votantes, las razones que, a su entender, explican el resultado y el impacto que podría tener el nuevo escenario político en los vínculos entre Estados Unidos y Argentina.

Peña contó que durante su recorrida por distintos establecimientos encontró un proceso electoral sin sobresaltos y con una importante concurrencia de votantes. Según explicó, el sistema estadounidense permite distintas modalidades para emitir el sufragio, por lo que la votación había comenzado varios días antes de la jornada central.

"La verdad que lo que pude ver es que se desarrolló de forma muy tranquila, muy amena. Recordemos que hace 15 o 20 días que vienen votando de diferentes formas: a través del mail, de la papeleta, del voto electrónico y también del correo postal", relató.

En esa línea, destacó que notó una mayor movilización ciudadana respecto de los anteriores comicios presidenciales. "Se ha movilizado más gente que en la última elección, cuando fue Donald Trump. Se ha sumado un 15% más del padrón electoral", afirmó. También señaló que observó una importante participación de adultos mayores y de integrantes de las comunidades nativas.

El voto estadounidense para las midterms del 2026.-

Consultado sobre si el resultado había provocado tensiones entre los republicanos, Peña aseguró que no presenció ningún altercado. Por el contrario, describió un clima de respeto, incluso entre los distintos espacios políticos que siguieron las elecciones desde Estados Unidos.

"Ellos tenían fe en que podrían llegar a mantener el poder de ambas cámaras, pero se vio distinto. Alterados no ha habido", sostuvo. Además, mencionó que Trump había manifestado públicamente su aceptación del resultado y su disposición a trabajar con el Congreso.

El impacto en la relación entre Trump y Milei

Uno de los puntos de la entrevista estuvo relacionado con las posibles consecuencias del resultado electoral para Argentina, particularmente por el vínculo político que construyeron Donald Trump y Javier Milei.

Para Peña, la victoria demócrata no debería representar un problema para los intereses argentinos. Su argumento estuvo relacionado con el funcionamiento institucional estadounidense y la continuidad de determinadas políticas más allá de los cambios en la composición del Gobierno y el Congreso.

"Te lo puedo decir con conocimiento de causa: cuando existe un cambio de gobierno acá en Estados Unidos, hay proyectos que ya se votaron, que ya existen y que son para beneficio de ambas partes", explicó.

La máquina de votación en los Estados Unidos.-

En ese sentido, consideró que las modificaciones políticas pueden tener consecuencias sobre las iniciativas de corto plazo, pero no necesariamente sobre los acuerdos y las políticas estratégicas que se sostienen a lo largo del tiempo.

"Los cambios de gobierno acá no afectan las políticas que son a largo plazo. Tal vez a las de corto plazo, pero ellos están mucho más enfocados en las políticas que manejan acá, como la crisis migratoria y el tema de la inflación", agregó.

La inflación y la situación de los latinos, entre las claves del voto

Peña también contó que tuvo la oportunidad de conversar con ciudadanos estadounidenses de distintas posiciones políticas y que, en esos intercambios, encontró algunas explicaciones sobre el comportamiento electoral.

Según su interpretación, el escenario económico y las políticas migratorias tuvieron un peso importante en la decisión de los votantes. En particular, mencionó la preocupación por el costo de vida y los episodios de violencia y ataques contra integrantes de la comunidad latina.

"Hoy estamos en una cuestión que no era la misma que hace dos años atrás. Recordemos que tienen un 3,7% de inflación. Es una inflación que para ellos impacta de forma directa. Los argentinos estamos acostumbrados a la inflación, entonces creo que 3,7 no es mucho", comparó.

El espacio de votación.-

Sin embargo, señaló que la situación migratoria tuvo una incidencia particular en el clima electoral. "Sí impacta directamente la crisis migratoria que hay y el ataque que han sufrido algunos latinos. Eso es lo que hizo que esta elección tuviera un tinte distinto a los colores políticos que venían de forma tradicional", analizó.

El resultado terminó confirmando una derrota significativa para el oficialismo estadounidense. De acuerdo con los resultados difundidos durante este miércoles, los demócratas consiguieron al menos 54 bancas en el Senado frente a 44 republicanas, mientras que también alcanzaron la mayoría en la Cámara de Representantes.

La magnitud del cambio quedó reflejada, además, en algunas victorias demócratas en estados tradicionalmente republicanos, lo que amplificó el impacto político de los comicios y anticipa un escenario de mayor resistencia legislativa para Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Peña, por su parte, destacó que el sistema estadounidense ofrece instancias electorales frecuentes para que los ciudadanos expresen su conformidad o disconformidad con sus representantes. Recordó que cada dos años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, además de las elecciones para gobernadores y otros cargos estatales y locales.

"El sistema democrático estadounidense es tan seguro, tan democrático, pero también tiene una gran flexibilidad. Si vos votaste a alguien y no te gustó de tu distrito, tenés la posibilidad de cambiarlo en estos años. Si alguien no te gusta, lo cambiás. Funciona así", reflexionó.