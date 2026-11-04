Gina Hinojosa, la primera latina gobernadora de Texas, puso fin a 30 años de dominio republicano

La demócrata de 52 años derrotó al gobernador Greg Abbott, aliado de Trump, y es la primera de su partido en ganar una elección estatal en Texas desde 1994. Su triunfo coincidió con el regreso de la oposición al control del Congreso.

La demócrata Gina Hinojosa se convirtió en la primera latina en ganar la gobernación de Texas y en la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott. Es además la primera gobernadora demócrata del estado desde 1995, en uno de los principales bastiones conservadores de Estados Unidos.

Quién es. Abogada de 52 años, casada y madre de dos hijos, es legisladora por un distrito liberal de Austin desde 2017. Creció en una familia católica mexicana cerca de la frontera y llegó a la política con un apellido de peso: su padre, Gilberto Hinojosa, exjuez del condado de Cameron, presidió el Partido Demócrata de Texas durante 13 años. Forma parte de una nueva generación de demócratas que buscan atraer a votantes independientes y desilusionados con Trump por la guerra en Medio Oriente y los altos precios de la gasolina y los alimentos.

La campaña. Fue subiendo en las encuestas con una propuesta “populista”, como ella misma la definió, centrada en la defensa de la educación pública, la ayuda a las familias trabajadoras y el costo de vida. También prometió una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos, en medio del rechazo de vecinos a vivir cerca de estas instalaciones. Abbott gastó unos USD 281 millones frente a los casi USD 37 millones de Hinojosa, quien afirmó que el 95% de su financiamiento provino de pequeñas donaciones.

El discurso. “Nunca planeé ser política. Soy una madre que ama a sus hijos, cree en sus maestros y cree en las escuelas públicas de Texas”, dijo la gobernadora electa, quien aseguró que su victoria “sorprende al mundo”. Prometió servir a todos los texanos, hayan votado por ella o no: “No habrá un conjunto especial de reglas para los ricos y los poderosos”. Y agregó: “La confianza que han depositado en mí esta noche no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad sagrada”. Criticó el gasto publicitario en su contra, pero agradeció a Abbott sus 12 años “de servicio a este gran estado” y reveló que el gobernador la llamó para felicitarla y colaborar en la transición de poder.

Fin de tres décadas. Junto con James Talarico, de 37 años, que según medios locales también se proyectaba como ganador de la banca al Senado, Hinojosa terminó con treinta años de dominio republicano: desde 1994 ningún demócrata había sido elegido a un cargo estatal en Texas.