Elecciones en EEUU: los demócratas conquistaron la Cámara de Representantes y el Senado

El avance en bastiones republicanos reflejó el malestar con la gestión de Trump, marcada por el costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán. El presidente dijo que aceptará los resultados.

Los demócratas tomaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones del martes, en una contundente derrota del Partido Republicano. El resultado dejará a Donald Trump frente a una oposición con poder para bloquear leyes, impulsar investigaciones sobre su administración y frenar nombramientos judiciales y de altos cargos durante los dos últimos años de su mandato.

La victoria se extendió por varios estados tradicionalmente republicanos y reflejó el descontento por el costo de la vida, los aranceles y la guerra contra Irán, un conflicto que disparó los precios del combustible.

Trump adoptó un tono conciliador tras la derrota. Dijo a The New York Times que está “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados y, en una entrevista con Fox News, afirmó: “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo”. A sus 80 años, intentó distanciarse del revés (“No lo veo como un ataque personal”) y reconoció que la guerra con Irán contribuyó a la derrota, aunque defendió la campaña militar. Horas más tarde, sin embargo, sostuvo en redes sociales que su partido habría ganado “por goleada” si él hubiera sido candidato, y reiteró su amenaza de vetar las leyes del nuevo Congreso, con la foto de una gorra roja que dice “VETO”.

En el Senado, la magnitud del avance quedó reflejada en Maine, donde el ex leñador Troy Jackson derrotó a la veterana senadora republicana Susan Collins y le arrebató a los republicanos el séptimo escaño. Los triunfos en Kansas e Iowa habían asegurado la mayoría, tras las victorias en Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio. En Kansas, el pastor metodista Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido senador por ese estado desde 1932, y en Texas James Talarico celebró su triunfo asegurando que derrotó a “Goliat”. El partido retuvo además el escaño de Jon Ossoff en Georgia y uno vacante en Nuevo Hampshire.

En la Cámara baja, los demócratas ampliaron su presencia en Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey, y se quedaron con varios distritos que Trump había ganado con comodidad en 2024. Un caso destacado fue Indiana, donde JD Ford derrotó a la republicana Victoria Spartz en un distrito donde Trump había sacado 17 puntos de ventaja.