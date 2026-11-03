A la espera de las elecciones en EEUU, sube el riesgo país argentino y se aleja de los 800 puntos

Los mercados internacionales operan este martes pendientes de las elecciones de medio término en los EEUU, que van a definir no solo la composición del Congreso norteamericano, sino que también van a dar una pauta del sustento político de los próximos dos años de presidencia de Donald Trump.

El riesgo país quedó al borde de los 800 puntos y cerró su peor mes del año: qué preocupa al mercado

Los índices de Wall Street exhibían a las 16:20 horas cifras mixtas, donde el panel tecnológico Nasdaq gana 1% y el Dow Jones de industriales cede un 0,3 por ciento.

Los bonos soberanos de Argentina caen 0,7% en promedio, según la referencia de los Globales y Bonares en dólares. La tendencia se acopla a otras emisiones emergentes, como los bonos de Brasil, que también caen un 0,2 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan marca 827 puntos básicos para la Argentina, con alza de 26 unidades, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado. Alan Versalli, estratega de Cocos, explicó que “la suba combina factores externos e internos. Afuera, el mercado se cubre ante la elección de medio término en Estados Unidos: una derrota fuerte del oficialismo podría quitarle margen político al Tesoro estadounidense para seguir respaldando a la Argentina. A eso se suman la volatilidad del petróleo por el conflicto con Irán, la corrección de las tecnológicas y el ruido en Brasil tras el triunfo de Lula”.

“Adentro, la actividad no repunta según los datos del tercer trimestre y los ingresos reales de los asalariados privados siguen por debajo del inicio de la gestión. Además, el BCRA moderó el ritmo de sus compras de dólares. Todo esto lleva al mercado a cobrar una prima electoral cada vez más alta, y el riesgo país ya está en máximos desde octubre de 2025″, añadió Versalli.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió las caídas que exhibió hasta entrada la tarde y ahora sube un 1%, en los 89.939 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares se observa una incipiente recuperación en papeles muy castigados, como Grupo Galicia (+0,6%), YPF (+1,9%) y Banco Macro (+3,2%), luego de seis ruedas seguidas de pérdidas.

En el mercado de cambios, el dólar mayorista subió a $1.551, mientras que al público avanzó cinco pesos a $1.570 para la venta en el Banco Nación. También en dólar blue subió a 1.570 pesos.

En Brasil el dólar asciende 1,2%, a 5,50 reales por unidad. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo resta 1,4%, en los 165.493 puntos, en la séptima baja consecutiva.

Este martes se abrieron las urnas en todo Estados Unidos con motivo de las elecciones de mitad de legislatura, que sirven como referéndum sobre los dos primeros años del presidente Donald Trump de nuevo en el cargo, en unos comicios en los cuales la frustración de los votantes por la guerra con Irán y la consiguiente subida de los precios del combustible se perfilan como un tema clave.

Los precios del petróleo descontaron las ganancias de la mañana tras una fuerte caída en la sesión anterior, después de que un responsable iraní afirmara que Teherán y Washington seguían muy lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y de que Estados Unidos lanzara un ataque contra la isla iraní de Qeshm.

Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero caen 1,2%, a USD 103,60 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) para diciembre resta 0,5%, a 96,02 dólares.

Ambos índices de referencia cayeron más de un 7% el lunes, cuando las conversaciones entre funcionarios iraníes y qataríes avivaron las esperanzas de que se pusiera fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un funcionario estadounidense declaró el lunes que Estados Unidos había atacado la isla iraní de Qeshm. Algunos funcionarios calificaron los ataques de defensivos y destinados a impedir que Irán atacara buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

El martes, un alto funcionario iraní declaró a Reuters que ambas partes estaban lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, y que Teherán no aceptaría las “exigencias excesivas” de Washington.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que Teherán había dado a Washington una “respuesta firme y racional”, y añadió que “la pelota está en el tejado de Estados Unidos”, según los medios estatales.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar afirmó el martes que Estados Unidos e Irán siguen comprometidos con los esfuerzos de mediación y están revisando propuestas destinadas a salvar sus diferencias. Las conversaciones con ambas partes han mostrado avances y continúan los esfuerzos para reducir las diferencias restantes, añadió el portavoz.

El Brent cerró el mes de octubre en su nivel más alto de los últimos seis meses, ante el temor de que el conflicto pudiera recrudecerse de nuevo tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.