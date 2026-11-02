El riesgo país quedó al borde de los 800 puntos y cerró su peor mes del año: qué preocupa al mercado

El riesgo país argentino volvió a quedar peligrosamente cerca de los 800 puntos básicos y encendió una nueva señal de alerta para el Gobierno de Javier Milei en el inicio de noviembre. El indicador elaborado por JP Morgan cerró octubre en 787 unidades, después de alcanzar los 790 puntos durante la última jornada, y quedó en su nivel más alto de todo 2026.

El deterioro fue acelerado. A fines de septiembre el riesgo país se encontraba alrededor de los 607 puntos , pero terminó octubre en 787: fueron 180 puntos adicionales en apenas un mes , una suba cercana al 30%. Solo en la última rueda avanzó 46 unidades, mientras los bonos soberanos argentinos volvieron a quedar bajo presión.

La distancia con los mínimos alcanzados meses atrás también muestra el cambio de clima. El indicador había descendido hasta alrededor de 402 puntos durante julio , pero desde entonces prácticamente duplicó su nivel y volvió a ubicarse en una zona que dificulta el regreso de Argentina a los mercados internacionales de crédito.

Una parte importante de la última escalada estuvo asociada al escenario regional. Tras la reelección de Lula da Silva en Brasil , los mercados corrigieron con fuerza y los activos argentinos también sufrieron el impacto. El riesgo país había llegado a bajar hasta 573 puntos cuando los inversores descontaban otro resultado en Brasil, pero terminó octubre en 787.

Sin embargo, el movimiento no puede explicarse únicamente por una salida generalizada de los mercados emergentes. Un informe de Cohen destacó que, mientras los activos de Brasil y Argentina sufrían fuertes bajas, un ETF de deuda emergente avanzó 0,4% y la tasa del bono estadounidense a diez años incluso retrocedió. Para los analistas, eso muestra que el castigo tuvo un fuerte componente regional y argentino.

En el plano local, los inversores mantienen la mirada puesta sobre la acumulación de reservas del Banco Central, la actividad económica y la forma en que el Gobierno financiará los vencimientos en dólares de 2027. Mientras esas incógnitas continúen abiertas, los títulos argentinos necesitan ofrecer rendimientos considerablemente mayores para tentar a los compradores.

Qué significa estar cerca de los 800 puntos

El riesgo país mide la sobretasa que deben pagar los bonos argentinos en dólares frente a títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos. Con un indicador cercano a 800 puntos, el mercado exige aproximadamente ocho puntos porcentuales adicionales para asumir riesgo argentino, una diferencia que vuelve muy costoso un eventual financiamiento voluntario en el exterior.

El deterioro también llegó a otros activos. Durante octubre, los bonos soberanos perdieron terreno y las acciones argentinas atravesaron un mes negativo. El Merval acumuló una caída cercana al 5%, mientras el riesgo país terminó marcando su máximo anual.

Noviembre, un nuevo examen para el Gobierno

El comienzo de noviembre encuentra al mercado concentrado en las mismas variables: reservas, capacidad de pago de la deuda, actividad económica y escenario político rumbo a 2027. El Fondo Monetario Internacional también volvió a destacar la necesidad de fortalecer las reservas internacionales, aunque mantuvo su respaldo al equilibrio fiscal y al programa económico oficial.

La referencia inmediata quedó ahora en los 800 puntos. El último cierre oficial fue de 787 y el máximo intradiario llegó a 790, por lo que una nueva caída de los bonos podría llevar al indicador a superar esa barrera por primera vez en más de un año.