Brasil sacude al mercado argentino: el riesgo país salta a 745 puntos

El resultado electoral de Brasil tuvo un impacto inmediato sobre los mercados de la región y Argentina quedó en el centro de la turbulencia financiera . Durante las primeras horas de operaciones de este lunes, el riesgo país argentino escaló hasta los 745 puntos básicos , mientras los bonos soberanos retrocedieron y las acciones locales sufrieron fuertes pérdidas tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

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La reacción llegó después de que Luiz Inácio Lula da Silva consiguiera la reelección en Brasil , un resultado que sorprendió a buena parte de los inversores que durante las últimas semanas habían comenzado a posicionarse ante una posible victoria de Flávio Bolsonaro. La corrección fue particularmente fuerte en el mercado brasileño, pero rápidamente se extendió hacia activos argentinos debido al peso de Brasil sobre la economía regional y la exposición de varias compañías nacionales a ese mercado.

Uno de los movimientos más fuertes se produjo en los títulos de deuda argentina. Los bonos soberanos llegaron a perder hasta 1,6% , lo que empujó el riesgo país elaborado por JP Morgan hasta los 745 puntos básicos , de acuerdo con los datos registrados durante la mañana. El indicador venía de cerrar el viernes en torno a los 700 puntos y ya había mostrado una tendencia alcista durante las últimas semanas.

El salto representa un nuevo deterioro en el costo financiero argentino. El riesgo país mide la diferencia entre la tasa que pagan los bonos de un país y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de bajo riesgo. Cuanto mayor es ese indicador, más difícil y costoso resulta para el país acceder al financiamiento internacional.

La situación contrasta con lo ocurrido después de la primera vuelta de las elecciones brasileñas. A comienzos de octubre, el optimismo del mercado ante el resultado favorable a Flávio Bolsonaro había impulsado los activos de Brasil y también favorecido a Argentina: el riesgo país había llegado a caer por debajo de los 600 puntos básicos .

Las acciones argentinas también sufrieron fuertes caídas

La presión también alcanzó de lleno a las empresas argentinas. El MSCI Merval llegó a retroceder más de 6% durante las primeras operaciones, mientras los ADR de compañías nacionales que cotizan en Nueva York registraron bajas de hasta dos dígitos. Mercado Libre apareció entre los papeles más castigados, con retrocesos superiores al 12% en algunos tramos de la rueda.

El comportamiento de Mercado Libre está especialmente vinculado con Brasil, ya que ese país representa su principal mercado y concentra una parte significativa de sus ingresos. También se observaron fuertes pérdidas en los bancos argentinos: Supervielle, Macro, BBVA y Galicia figuraron entre las acciones más afectadas durante la mañana.

Los movimientos siguen siendo muy volátiles y pueden modificarse a lo largo de la jornada. Las cifras corresponden a operaciones intradiarias y no representan todavía los valores definitivos de cierre.

Brasil frenó su Bolsa después de una caída del 10%

El epicentro de la reacción estuvo en San Pablo. El Ibovespa cayó 10% en la apertura, lo que obligó a la B3, la Bolsa brasileña, a activar el mecanismo conocido como circuit breaker y suspender las negociaciones durante 30 minutos. Fue la primera activación de ese instrumento desde los fuertes episodios de volatilidad registrados durante la pandemia de 2020.

Después de la reapertura, las pérdidas llegaron a profundizarse y el Ibovespa llegó a caer más del 16% durante algunos momentos de la mañana. El real brasileño también sufrió una fuerte depreciación frente al dólar, mientras las tasas de interés futuras se dispararon ante las dudas de los inversores sobre la política fiscal que tendrá Lula durante su cuarto mandato.

El mercado había comenzado a descontar durante las últimas semanas una posible victoria de Bolsonaro, asociada por los inversores con expectativas de mayor ajuste fiscal y reformas económicas. La reelección de Lula obligó a recalcular posiciones y colocó nuevamente el foco sobre las cuentas públicas brasileñas, la deuda y los nombres que integrarán el próximo equipo económico.

El dólar también sintió la presión en Argentina

El movimiento regional tuvo impacto además sobre el mercado cambiario argentino. Durante la mañana, el dólar minorista aumentó $10 y llegó a $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras los inversores siguieron con atención la fuerte depreciación que experimentó el real brasileño.

Brasil tiene una influencia especialmente importante sobre Argentina por su peso como socio comercial y por la estrecha integración de sectores industriales como el automotor. Una fuerte depreciación del real también puede afectar la competitividad relativa de los productos argentinos, ya que vuelve más baratos los bienes brasileños medidos en moneda extranjera.

Por ahora, la atención de los mercados permanece puesta en la evolución de los activos brasileños, el comportamiento del real y las primeras señales económicas del nuevo mandato de Lula. En Argentina, el riesgo país llegó a los 745 puntos durante la rueda y los activos permanecen expuestos a una jornada marcada por una elevada volatilidad.